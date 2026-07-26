Real Madrid a bătut palma pentru transferul lui Yan Diomande de la RB Leipzig. PSG a pierdut lupta cu „Galacticii”

Real Madrid a ajuns la un acord cu cei de la RB Leipzig pentru transferul lui Yan Diomande, tânărul atacant de bandă de 20 de ani care a impresionat în ultimul sezon din Bundesliga, cât şi la Cupa Mondială.

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Formaţia iberică este aproape să bifeze aducerea jucătorului african, asta după ce le-a luat faţa celor de la PSG în cursa pentru semnătura acestuia.

Real Madrid, aproape de transferul lui Yan Diomande. Spaniolii au bătut palma cu RB Leipzig

La nici 48 de ore de când a făcut prima ofertă pentru Yan Diomande, cei de la Real Madrid au reuşit să ajungă la un acord cu cei de la RB Leipzig. Şefii grupării germane au ţinut de preţ şi, din câte se pare, atacantul o să întreacă fără discuţii recordul de cel mai scump fotbalist african.

Confirm ultimelor informaţii, se pare că ibericii vor plăti aproximativ 130 de milioane de euro pentru a-l lua pe Yan Diomande de la Leipzig, iar astfel cei de la PSG, formaţie care avea un acord cu jucătorul, o să rămână cu buza umflată.

Contractul pe care jucătorul african o să-l aibă va fi valabil pentru următorii 5 ani, adică până în 2031. Acum rămâne întrebarea cu privire la ceilalţi fotbalişti din ofensivă, precum Franco Mastantuono, Endrick sau Rodrygo, pentru că va fi o concurenţă şi mai mare, iar minutele tot mai puţine.