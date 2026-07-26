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CCA a reacţionat, după ce Dinamo şi Universitatea Craiova s-au plâns de o problemă în derby! Precizările făcute

Bogdan Stănescu Publicat: 26 iulie 2026, 18:41

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CCA a reacţionat, după ce Dinamo şi Universitatea Craiova s-au plâns de o problemă în derby! Precizările făcute

Istvan Kovacs şi Nuno Campos, în derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova / Sport Pictures

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Comisia Centrală a Arbitrilor a reacţionat, după ce atât Dinamo, cât şi Universitatea Craiova s-au plâns de durata lungă de timp în care s-au luat deciziile la limită, cu ajutorul VAR.

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Dinamo a umilit campioana Universitatea Craiova în primul derby al sezonului din Liga 1, învingând-o cu 5-1.

Comunicatul CCA după derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

„Precizările echipei de implementare VAR privind funcționalitatea noului sistem

Echipa de implementare VAR în România dorește să aducă o serie de clarificări esențiale privind procesul de testare, optimizare și funcționare a noului sistem VAR din fotbalul românesc.

Întregul proces de implementare este tratat cu maximum de transparență, având ca scop principal creșterea corectitudinii în deciziile luate pe teren. În prezent, sistemul se află într-o etapă de testare continuă, un aspect fundamental pe care publicul, mass-media și iubitorii fotbalului trebuie să îl înțeleagă pentru a evalua corect situația.

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Unul dintre aspectele cel mai des dezbătute îl reprezintă durata luării deciziilor în camera VAR. Este important ca publicul să înțeleagă că întârzierile apărute în anumite momente sunt cauzate de procesul de calibrare sau de verificări amănunțite atunci când apar eșecuri de calibrare. Filosofia CCA este clară: o decizie precisă este preferabilă uneia luate în grabă, dar potențial eronate. Acuratețea rămâne prioritatea absolută!

„Echipa de implementare VAR depune toate eforturile necesare pentru ca noul sistem să devină pe deplin operațional într-un timp cât mai scurt”

Pentru a preveni orice blocaj tehnic, prezența arbitrilor de rezervă la stadion este de o importanță critică. Aceștia sunt pregătiți permanent să preia operarea VOR (Video Operation Room) dintr-o unitate mobilă specializată (VAR VAN) în situațiile excepționale în care HUB-ul central VAR întâmpină dificultăți de funcționare.

Pentru a înțelege mai bine utilitatea intervențiilor video, Comisia Centrală a Arbitrilor reamintește situații concrete din campionat, cum a fost cazul din partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova. În meciul respectiv, disputat sâmbătă seară, utilizarea revizuirii la marginea terenului (OFR – On-Field Review) a fost absolut necesară, imaginile demonstrând fără echivoc un gol valabil, fără nicio infracțiune de ofsaid, corectând astfel o decizie inițială eronată luată în teren.

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Performanța sistemului depinde în mod direct de resursa umană și de infrastructură. De aceea, se acordă o atenție deosebită următoarelor direcții:

  • Este nevoie de timp suplimentar dedicat antrenamentului continuu al operatorilor, pentru a asigura o operare impecabilă și o aprofundare corectă a procedurilor.
  • Se lucrează activ la soluționarea provocărilor tehnice, în special la optimizarea conectivității la internet, element vital pentru transmiterea în timp real a datelor.
  • Introducerea rolului de supervizori VAR este esențială; aceștia monitorizează activitatea operatorilor de reluări și a oficialilor video (VMO), documentând prin note și rapoarte detaliate orice aspect tehnic sau operațional care necesită îmbunătățiri.

În încheiere, precizăm că echipa de implementare VAR depune toate eforturile necesare pentru ca noul sistem să devină pe deplin operațional într-un timp cât mai scurt, asigurând astfel o eficiență sporită și o durată redusă a analizelor”, a fost comunicatul emis de CCA, postat pe site-ul oficial al FRF.

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