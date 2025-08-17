Dennis Man a rămas pe bancă la primul meci la PSV. Când poate debuta la campioana Olandei - Antena Sport

Dennis Man a rămas pe banca de rezerve la primul meci la PSV. Internaţionalul român a fost rezervă neutilizată în duelul de campionat, câştigat de campioana Olandei cu Twente, scor 2-0.

PSV s-a impus graţie autogolului lui Max Bruns, din minutul şapte, şi a golului marcat de Jerdy Schouten, în minutul 54.

Antrenorul lui PSV a efectuat prima schimbare în minutul 22, forţat de accidentarea lui Alassane Plea. În locul atacantului francez, Peter Bosz l-a trimis în teren pe Guus Til.

În minutul 74, Peter Bosz a mai efectuat alte două schimbări: Mauro Junior a fost înlocuit de fundaşul Kiliann Sildillia, iar Couhaib Drouech i-a luat locul lui Ruben van Bommel.

Dennis Man a fost surprins de camere la încălzire, la începutul reprizei secunde. Peter Bosz a decis să-i amâne debutul acestuia la campioana Olandei.