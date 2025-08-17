Dennis Man a rămas pe bancă la primul meci la PSV. Când poate debuta la campioana Olandei - Antena Sport

Dennis Man a rămas pe banca de rezerve la primul meci la PSV. Internaţionalul român a fost rezervă neutilizată în duelul de campionat, câştigat de campioana Olandei cu Twente, scor 2-0.
PSV s-a impus graţie autogolului lui Max Bruns, din minutul şapte, şi a golului marcat de Jerdy Schouten, în minutul 54.
Dennis Man a rămas pe bancă la primul meci la PSV
Antrenorul lui PSV a efectuat prima schimbare în minutul 22, forţat de accidentarea lui Alassane Plea. În locul atacantului francez, Peter Bosz l-a trimis în teren pe Guus Til.
În minutul 74, Peter Bosz a mai efectuat alte două schimbări: Mauro Junior a fost înlocuit de fundaşul Kiliann Sildillia, iar Couhaib Drouech i-a luat locul lui Ruben van Bommel.
Dennis Man a fost surprins de camere la încălzire, la începutul reprizei secunde. Peter Bosz a decis să-i amâne debutul acestuia la campioana Olandei.
Dennis Man poate bifa primele minute la noua sa echipă pe teren propriu. În runda următoarea, PSV va primi vizita celor de la Groningen. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 19:45.
Dennis Man și-a făcut “portretul” în fața jurnaliștilor olandezi
La scurt timp după ce a semnat cu PSV, “tricolorul” de 26 de ani a declarat că s-a simțit foarte bine să fie în fața fanilor echipei care au venit să asiste la antrenamentul deschis la formației lui Peter Bosz. În plus, Man a vorbit și despre Gică Popescu și Ovidiu Stîngă, ceilalți doi români care au mai trecut pe Philips Stadion.
“Nu e rău să ai ocazia să începi așa la noul tău club. Sunt aici exact la momentul potrivit. Sunt recunoscător că am putut să mă antrenez în fața unui număr atât de mare de oameni. E o zi minunată.