Dennis Man a rămas pe bancă la primul meci la PSV. Când poate debuta la campioana Olandei - Antena Sport

Dennis Man a rămas pe bancă la primul meci la PSV. Când poate debuta la campioana Olandei

Publicat: 17 august 2025, 17:59

Dennis Man, pe bancă în Twente - PSV/ Profimedia

Dennis Man a rămas pe banca de rezerve la primul meci la PSV. Internaţionalul român a fost rezervă neutilizată în duelul de campionat, câştigat de campioana Olandei cu Twente, scor 2-0.

PSV s-a impus graţie autogolului lui Max Bruns, din minutul şapte, şi a golului marcat de Jerdy Schouten, în minutul 54.

Dennis Man a rămas pe bancă la primul meci la PSV

Antrenorul lui PSV a efectuat prima schimbare în minutul 22, forţat de accidentarea lui Alassane Plea. În locul atacantului francez, Peter Bosz l-a trimis în teren pe Guus Til.

În minutul 74, Peter Bosz a mai efectuat alte două schimbări: Mauro Junior a fost înlocuit de fundaşul Kiliann Sildillia, iar Couhaib Drouech i-a luat locul lui Ruben van Bommel.

Dennis Man a fost surprins de camere la încălzire, la începutul reprizei secunde. Peter Bosz a decis să-i amâne debutul acestuia la campioana Olandei.

Dennis Man poate bifa primele minute la noua sa echipă pe teren propriu. În runda următoarea, PSV va primi vizita celor de la Groningen. Partida se va disputa sâmbătă, de la ora 19:45.

Dennis Man și-a făcut “portretul” în fața jurnaliștilor olandezi

La scurt timp după ce a semnat cu PSV, “tricolorul” de 26 de ani a declarat că s-a simțit foarte bine să fie în fața fanilor echipei care au venit să asiste la antrenamentul deschis la formației lui Peter Bosz. În plus, Man a vorbit și despre Gică Popescu și Ovidiu Stîngă, ceilalți doi români care au mai trecut pe Philips Stadion.

“Nu e rău să ai ocazia să începi așa la noul tău club. Sunt aici exact la momentul potrivit. Sunt recunoscător că am putut să mă antrenez în fața unui număr atât de mare de oameni. E o zi minunată.

Îl știu pe (n.r. Gică) Popescu, e o oportunitate uriașă să joc pentru PSV precum a făcut-o el. Îl știu și pe (n.r. Ovidiu Stîngă). A jucat pe aceeași poziție pe care o fac și eu.

Sunt un jucător rapid căruia îi place să dribleze și să creeze șanse pentru coechipierii săi. Am jucat și în banda stângă de câteva ori, deci și asta e o opțiune.

Antrenorul nu mi-a făcut promisiuni. Am vorbit cu el despre echipă și despre ce așteaptă el de la mine. Perisic e un jucător mare, dar asta nu e o problemă pentru mine. Suntem o echipă, trebuie să muncim împreună și vom lupta în fiecare meci ca să câștigăm“, a declarat Man pentru De Telegraaf.

