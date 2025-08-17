Motivul pentru care golul lui Eze din Chelsea - Crystal Palace a fost anulat: "Mâna sus cine ştia regula asta" - Antena Sport

Închide meniul
Motivul pentru care golul lui Eze din Chelsea – Crystal Palace a fost anulat: “Mâna sus cine ştia regula asta”

Alex Masgras Publicat: 17 august 2025, 17:40

Arbitrul Darren England le explică jucătorilor de la Chelsea şi Crystal Palace decizia sa / Profimedia

Partida dintre Chelsea şi Crystal Palace a părut că a început perfect pentru câştigătoarea Cupei Angliei din sezonul trecut. Eberechi Eze a trimis în poartă balonul în minutul 13, după ce a executat puternic o lovitură liberă, de la marginea careului lui Chelsea.

Bucuria celor de la Crystal Palace a fost stricată însă de arbitrul Darren England. Acesta a fost chemat la monitorul VAR, iar după câteva momente de analiză, arbitrul a făcut anunţul care s-a auzit pe întreg stadionul.

Regula neştiută care a dus la anularea golului marcat de Eze în Chelsea – Crystal Palace

Spre surprinderea multora, nu a fost vorba despre un fault, aşa cum s-a crezut în primă fază, când reluările arătau duleul dintre Marc Guehi şi Moises Caicedo. Motivul pentru care golul a fost anulat a fost legat de faptul că jucătorul lui Palace nu a respectat distanţa faţă de zidul celor de la Chelsea:

“Jucătorul cu numărul 6 al lui Crystal Palace (Marc Guehi) s-a aflat la mai puțin de un metru de zid în momentul șutului. Astfel, lovitură liberă indirectă pentru Chelsea și gol anulat”, a spus arbitrul Darren England, pe teren.

Jurnaliştii de la Sky Sports au găsit imediat regula care a fost implementată de IFAB încă din sezonul 2019/20. Până şi englezii au recunoscut că au fost luaţi prin surprindere atunci când au auzit de această regulă. “Mâna sus cine ştia regula asta”, au scris englezii de la skysports.com.

Aston Villa, amendată cu 150.000 de euro

Gruparea Aston Villa a fost amendată cu aproximativ 150.000 de euro pentru că a încălcat de cinci ori regulile sistemului „multiball” din Premier League, informează Daily Mail.

Acest sistem, care este în vigoare din sezonul 2022-2023, este conceput pentru a face jocul mai fluid, permiţând o revenire rapidă la joc folosind mai multe mingi plasate în jurul terenului.

În sezonul trecut, într-un meci cheie din Premier League, împotriva lui Tottenham, echipa lui Unai Emery ar fi manipulat sistemul plasând mai mulţi copii de mingi în spatele porţii pe care o atacau, ceea ce i-a oferit un avantaj incorect, notează news.ro.

Ca urmare, Premier League a decis să interzică Aston Villa să utilizeze sistemul „multiball” în primele trei meciuri de pe teren propriu din sezonul 2025-2026, împotriva lui Newcastle, Crystal Palace şi Fulham. Prin urmare, aceste meciuri vor fi jucate cu un sistem cu o singură minge: atunci când părăseşte terenul, jucătorii vor trebui să o recupereze singuri, cu excepţia cazului în care este greu de atins, caz în care poate interveni un copil de mingi.

