Motivul pentru care golul lui Eze din Chelsea - Crystal Palace a fost anulat: "Mâna sus cine ştia regula asta" - Antena Sport

Partida dintre Chelsea şi Crystal Palace a părut că a început perfect pentru câştigătoarea Cupei Angliei din sezonul trecut. Eberechi Eze a trimis în poartă balonul în minutul 13, după ce a executat puternic o lovitură liberă, de la marginea careului lui Chelsea.

Bucuria celor de la Crystal Palace a fost stricată însă de arbitrul Darren England. Acesta a fost chemat la monitorul VAR, iar după câteva momente de analiză, arbitrul a făcut anunţul care s-a auzit pe întreg stadionul.

Regula neştiută care a dus la anularea golului marcat de Eze în Chelsea – Crystal Palace

Spre surprinderea multora, nu a fost vorba despre un fault, aşa cum s-a crezut în primă fază, când reluările arătau duleul dintre Marc Guehi şi Moises Caicedo. Motivul pentru care golul a fost anulat a fost legat de faptul că jucătorul lui Palace nu a respectat distanţa faţă de zidul celor de la Chelsea:

“Jucătorul cu numărul 6 al lui Crystal Palace (Marc Guehi) s-a aflat la mai puțin de un metru de zid în momentul șutului. Astfel, lovitură liberă indirectă pentru Chelsea și gol anulat”, a spus arbitrul Darren England, pe teren.