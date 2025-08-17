Motivul pentru care golul lui Eze din Chelsea - Crystal Palace a fost anulat: "Mâna sus cine ştia regula asta" - Antena Sport

Partida dintre Chelsea şi Crystal Palace a părut că a început perfect pentru câştigătoarea Cupei Angliei din sezonul trecut. Eberechi Eze a trimis în poartă balonul în minutul 13, după ce a executat puternic o lovitură liberă, de la marginea careului lui Chelsea.
Bucuria celor de la Crystal Palace a fost stricată însă de arbitrul Darren England. Acesta a fost chemat la monitorul VAR, iar după câteva momente de analiză, arbitrul a făcut anunţul care s-a auzit pe întreg stadionul.
Regula neştiută care a dus la anularea golului marcat de Eze în Chelsea – Crystal Palace
Spre surprinderea multora, nu a fost vorba despre un fault, aşa cum s-a crezut în primă fază, când reluările arătau duleul dintre Marc Guehi şi Moises Caicedo. Motivul pentru care golul a fost anulat a fost legat de faptul că jucătorul lui Palace nu a respectat distanţa faţă de zidul celor de la Chelsea:
“Jucătorul cu numărul 6 al lui Crystal Palace (Marc Guehi) s-a aflat la mai puțin de un metru de zid în momentul șutului. Astfel, lovitură liberă indirectă pentru Chelsea și gol anulat”, a spus arbitrul Darren England, pe teren.
#CHECRY – 13’ VAR OVERTURN
After VAR review, the referee overturned the original decision of goal to Crystal Palace.
Referee announcement: “After review, away number six is less than one metre away from the wall as the shot is taken. Therefore, it’s an indirect free kick and a…
— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 17, 2025
Jurnaliştii de la Sky Sports au găsit imediat regula care a fost implementată de IFAB încă din sezonul 2019/20. Până şi englezii au recunoscut că au fost luaţi prin surprindere atunci când au auzit de această regulă. “Mâna sus cine ştia regula asta”, au scris englezii de la skysports.com.
The reason why Eberechi Eze’s free-kick was disallowed… 🔎 pic.twitter.com/tPj0Iz4Pwx
— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 17, 2025