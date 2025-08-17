Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul lui Mamadou Thiam la FCSB. Ce i-au transmis şefii de la U Cluj - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacţie despre posibilul transfer al lui Mamadou Thiam la FCSB. Patronul campioanei a declarat că nu se pune problema ca atacantul celor de la U Cluj să ajungă la echipa.
După calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League, Gigi Becali a declarat că vrea să mai transfere un atacant. Conform golazo, Mamadou Thiam ar fi fost pus pe lista de transferuri la formaţia campioană.
Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul lui Mamadou Thiam la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit însă că Mamadou Thiam nu este o ţintă pentru el. Patronul campioanei a transmis că în sezonul trecut, când a vrut să-l transfere pe atacant, cei de la U Cluj s-au opus mutării.
Totodată, Gigi Becali a mai dezvăluit că nu a mai discutat cu şefii de la U Cluj în privinţa unui transfer al lui Mamadou Thiam, de când a fost refuzat de aceştia.
“Nu e adevărat! Nu ne interesează! Am vrut să-l luăm când am vrut, ne-au spus că nu putem să-l luăm, că nu-i transferabil și gata! Nici n-am mai discutat de atunci nimic”, a declarat Gigi Becali, conform prosport.ro.
Radu Constantea: “Mamadou Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate”
Preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit că Mamadou Thiam este dorit în străinătate.
„Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate. Vom vedea zilele viitoare ce se întâmplă. El o consideră foarte importantă pentru el și pentru familia lui. Momentan este jucătorul nostru.
(n.r. despre interesul celor de la FCSB) Vedem ce oferte vor fi pentru el. În funcție de ofertele primite vom decide. El mai are contract cu noi, deci nu se pune problema să plece liber de contract. Faptul că nu a făcut deplasarea la Constanța a fost o decizie comună a clubului cu jucătorul”, a declarat Radu Constantea pentru digisport.ro.