Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul lui Mamadou Thiam la FCSB. Ce i-au transmis şefii de la U Cluj - Antena Sport

Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul lui Mamadou Thiam la FCSB. Ce i-au transmis şefii de la U Cluj

Publicat: 17 august 2025, 18:07

Gigi Becali, în timpul unui interviu. FOTO: AntenaSport.

Gigi Becali a oferit prima reacţie despre posibilul transfer al lui Mamadou Thiam la FCSB. Patronul campioanei a declarat că nu se pune problema ca atacantul celor de la U Cluj să ajungă la echipa.

După calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League, Gigi Becali a declarat că vrea să mai transfere un atacant. Conform golazo, Mamadou Thiam ar fi fost pus pe lista de transferuri la formaţia campioană.

Gigi Becali a dezvăluit însă că Mamadou Thiam nu este o ţintă pentru el. Patronul campioanei a transmis că în sezonul trecut, când a vrut să-l transfere pe atacant, cei de la U Cluj s-au opus mutării.

Totodată, Gigi Becali a mai dezvăluit că nu a mai discutat cu şefii de la U Cluj în privinţa unui transfer al lui Mamadou Thiam, de când a fost refuzat de aceştia.

“Nu e adevărat! Nu ne interesează! Am vrut să-l luăm când am vrut, ne-au spus că nu putem să-l luăm, că nu-i transferabil și gata! Nici n-am mai discutat de atunci nimic”, a declarat Gigi Becali, conform prosport.ro.

Radu Constantea: “Mamadou Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate”

Preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit că Mamadou Thiam este dorit în străinătate.

„Thiam are o ofertă foarte bună din străinătate. Vom vedea zilele viitoare ce se întâmplă. El o consideră foarte importantă pentru el și pentru familia lui. Momentan este jucătorul nostru.

(n.r. despre interesul celor de la FCSB) Vedem ce oferte vor fi pentru el. În funcție de ofertele primite vom decide. El mai are contract cu noi, deci nu se pune problema să plece liber de contract. Faptul că nu a făcut deplasarea la Constanța a fost o decizie comună a clubului cu jucătorul”, a declarat Radu Constantea pentru digisport.ro.

În acest sezon, Mamadou Thiam a marcat două goluri şi a reuşit un assist în cele 7 partide în care a evoluat pentru U Cluj în toate competiţiile. Sezonul trecut a marcat 9 goluri şi a dat 6 assist-uri în cele 38 de partide în care a jucat în Liga 1. Thiam este cotat la 1 milion de euro de transfermarkt.com.

Dennis Man a rămas pe bancă la primul meci la PSV. Când poate debuta la campioana Olandei
17:40
Motivul pentru care golul lui Eze din Chelsea – Crystal Palace a fost anulat: “Mâna sus cine ştia regula asta”
17:37
LIVE SCORECsikszereda – Universitatea Craiova 1-2. Nsimba a reuşit “dubla”. Oltenii au întors scorul după autogolul din debutul meciului
17:32
Marius Şumudică, şocat de decizia luată de şefii de la Rapid înaintea derby-ului cu FCSB: “Eu n-aş fi făcut asta niciodată”
17:05
Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj
16:46
Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului
