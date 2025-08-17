Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul lui Mamadou Thiam la FCSB. Ce i-au transmis şefii de la U Cluj - Antena Sport

Gigi Becali a oferit prima reacţie despre posibilul transfer al lui Mamadou Thiam la FCSB. Patronul campioanei a declarat că nu se pune problema ca atacantul celor de la U Cluj să ajungă la echipa.

După calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League, Gigi Becali a declarat că vrea să mai transfere un atacant. Conform golazo, Mamadou Thiam ar fi fost pus pe lista de transferuri la formaţia campioană.

Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul lui Mamadou Thiam la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit însă că Mamadou Thiam nu este o ţintă pentru el. Patronul campioanei a transmis că în sezonul trecut, când a vrut să-l transfere pe atacant, cei de la U Cluj s-au opus mutării.

Totodată, Gigi Becali a mai dezvăluit că nu a mai discutat cu şefii de la U Cluj în privinţa unui transfer al lui Mamadou Thiam, de când a fost refuzat de aceştia.

“Nu e adevărat! Nu ne interesează! Am vrut să-l luăm când am vrut, ne-au spus că nu putem să-l luăm, că nu-i transferabil și gata! Nici n-am mai discutat de atunci nimic”, a declarat Gigi Becali, conform prosport.ro.