Csikszereda - Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie” și liderul Ligii 1 - Antena Sport

Meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestui duel, Csikszereda se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 1 punct. De cealaltă parte, oltenii lui Mirel Rădoi ocupă prima poziție, cu 13 puncte obținute după 5 partide jucate.

LIVE SCORE | Csikszereda – Universitatea Craiova (16:15)

Csikszereda primește vizita celor de la Universitatea Craiova după înfrângerea cu FC Argeș, scor 1-3. De cealaltă parte, la ultimul meci jucat în Liga 1, oltenii au învins-o pe Hermannstadt cu scorul de 1-0.

De menționat este faptul că nou promovata Csikszereda nu a obținut nicio victorie în Liga 1. Ciucanii au înregistrat un singur rezultat de egalitate, în prima etapă: 2-2 cu Dinamo, pe teren propriu.

La conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă și a transmis că se așteaptă la un meci dificil, chiar dacă Csikszereda ocupă ultimul loc: