Csikszereda - Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie” și liderul Ligii 1 - Antena Sport

Csikszereda - Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie" și liderul Ligii 1

Home | Fotbal | Liga 1 | Csikszereda – Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie” și liderul Ligii 1

Csikszereda – Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie” și liderul Ligii 1

Alex Ioniță Publicat: 17 august 2025, 12:08

Csikszereda – Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între lanterna roșie” și liderul Ligii 1

Profimedia

Meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1.

Înaintea acestui duel, Csikszereda se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 1 punct. De cealaltă parte, oltenii lui Mirel Rădoi ocupă prima poziție, cu 13 puncte obținute după 5 partide jucate.

LIVE SCORE | Csikszereda – Universitatea Craiova (16:15)

Csikszereda primește vizita celor de la Universitatea Craiova după înfrângerea cu FC Argeș, scor 1-3. De cealaltă parte, la ultimul meci jucat în Liga 1, oltenii au învins-o pe Hermannstadt cu scorul de 1-0.

De menționat este faptul că nou promovata Csikszereda nu a obținut nicio victorie în Liga 1. Ciucanii au înregistrat un singur rezultat de egalitate, în prima etapă: 2-2 cu Dinamo, pe teren propriu.

La conferința de presă premergătoare partidei, Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă și a transmis că se așteaptă la un meci dificil, chiar dacă Csikszereda ocupă ultimul loc:

„Va fi un meci foarte dificil. Ciuc își dorește să câștige meciul de acasă și să bifeze prima victorie. Ne prinde într-o situație emoțională bună, dar fizic nu am apucat să facem niciun antrenament, suntem numai pe drumuri. Sper ca băieții care vor intra să facă totul pentru a lua toate cele 3 puncte. Ei au anulat meciul cu CFR Cluj și vor arăta mult mai bine fizic decât noi.

Dacă noi suntem foarte obosiți, staff-ul mă gândesc la ei… Dar mai este timp până la ora meciului. O să găsim soluții să îi refacem pe băieți. E clar că nu putem apela la toți care au jucat returul cu Trnava.

Csikszereda mi-a lăsat o impresie foarte bună, chiar dacă nu a acumulat puncte. M-am uitat la meciurile lor de acasă cu Dinamo și Rapid, și chiar dacă rezultatele au fost nefavorabile, și-au creat ocazii cu un joc agresiv, cu un pressing ultra. O echipă foarte, foarte bună și se simte amprenta lui Robert Ilyes”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Șofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înaintezeȘofer de 71 de ani, pe contrasens pe A2. I-a certat pe ceilalți pentru că nu-l lasă să înainteze
Csikszereda – Universitatea Craiova, echipele probabile

Csikszereda (3-4-3): Simon – Hegedus, Kelemen, Vegh – Nagy, Anderson, Veres, Ferenczi – Szabo, Dolny, Szalay
Antrenor: Robert Ilyeș

Universitatea Craiova (3-4-3): Lung Jr. – Mogoș, Stefanovic, Romanchuk – M. Rădulescu, Anzor, Al. Crețu, Fl. Ștefan – Houri, Nsimba, Băsceanu
Antrenor: Mirel Rădoi

Arbitru: Vlad Baban
Asistenți: Sebastian Gheorghe și Ovidiu Artene
Arbitru VAR: Rareș Vidican
Asistent VAR: Claudiu Marcu
Rezervă: Cătălin Busi
Observator: Eduard Dumitrescu

