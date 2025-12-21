Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs pentru arbitrajul de la FCSB - Rapid: "Cum să faci aşa ceva?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs pentru arbitrajul de la FCSB – Rapid: “Cum să faci aşa ceva?”

Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs pentru arbitrajul de la FCSB – Rapid: “Cum să faci aşa ceva?”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 decembrie 2025, 22:31

Comentarii
Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs pentru arbitrajul de la FCSB – Rapid: Cum să faci aşa ceva?

Istvan Kovacs la derby-ul FCSB - Rapid / Sport Pictures

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), l-a criticat pe Istvan Kovacs (41 de ani) pentru prestaţia acestuia de la derby-ul FCSB – Rapid 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a susţinut că Istvan Kovacs ar fi făcut mai multe erori şi că, în cazul în care Rapidul ar fi egalat, rezultatul jocului ar fi fost influenţat de acesta.

Gigi Becali a criticat arbitrajul de la derby-ul FCSB – Rapid: “Dacă dădeau gol și mă nenorocea?”

“Ca să vorbim și de arbitraj. Dacă îi dai galben lui Pantea, îi dai și lui Petrila. Care mai avea unul. Cum dai fault la ultima fază, când ăla îl ține pe Lixandru? Tu dai invers? Dacă dădeau gol acolo? Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenorocea?

E fleac la Hromada, nu e nimic. Am văzut dublu intensitate la noi. În plus, mie nu mi se pare penalty la Graovac, în duelul cu Petrila. Doar dacă îi dă peste picioare”, a spus Gigi Becali pentru primasport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
Observator
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
Fanatik.ro
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
23:27
Gigi Becali pregătește transferurile de iarnă la FCSB. Anunțul făcut despre Kevin Ciubotaru după 2-1 cu Rapid
23:16
Costel Gâlcă, cerere directă către conducerea Rapidului după ce giuleştenii au fost învinşi în derby-ul cu FCSB!
23:10
Florin Tănase, avertisment pentru rivale după FCSB – Rapid 2-1: “Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off”
22:57
VIDEOWashington Capitals – Detroit Red Wings 2-3. Echipa lui Alex Ovechkin, învinsă cu un gol din prelungiri!
22:55
Denis Ciobotariu, abătut după FCSB – Rapid 2-1: “Pare că avem o teamă sau nu știu”
22:52
Alex Dobre a acuzat arbitrajul după FCSB – Rapid 2-1! Ce i-a cerut lui Istvan Kovacs
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” 6 Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului