Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs pentru arbitrajul de la FCSB - Rapid: "Cum să faci aşa ceva?" - Antena Sport

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), l-a criticat pe Istvan Kovacs (41 de ani) pentru prestaţia acestuia de la derby-ul FCSB – Rapid 2-1.
Becali a susţinut că Istvan Kovacs ar fi făcut mai multe erori şi că, în cazul în care Rapidul ar fi egalat, rezultatul jocului ar fi fost influenţat de acesta.
Gigi Becali a criticat arbitrajul de la derby-ul FCSB – Rapid: “Dacă dădeau gol și mă nenorocea?”
“Ca să vorbim și de arbitraj. Dacă îi dai galben lui Pantea, îi dai și lui Petrila. Care mai avea unul. Cum dai fault la ultima fază, când ăla îl ține pe Lixandru? Tu dai invers? Dacă dădeau gol acolo? Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenorocea?
E fleac la Hromada, nu e nimic. Am văzut dublu intensitate la noi. În plus, mie nu mi se pare penalty la Graovac, în duelul cu Petrila. Doar dacă îi dă peste picioare”, a spus Gigi Becali pentru primasport.ro.
