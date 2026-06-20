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Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB. Titular surpriză anunțat: „E foarte bun. Jucăm cu el”

Viviana Moraru Publicat: 20 iunie 2026, 10:58

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Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB. Titular surpriză anunțat: E foarte bun. Jucăm cu el”

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

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Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB, pentru sezonul viitor. Patronul roș-albaștrilor a anunțat un titular surpriză la echipa sa, care să îndeplinească regula U21.

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Gigi Becali a transmis că sunt șanse ca Ricardo Pădurariu (19 ani) să fie titular la FCSB în sezonul următor. Tânărul fundaș stânga ar urma să-l înlocuiască pe Risto Radunovic în primul 11.

Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB: Ricardo Pădurariu, titular

Gigi Becali a aflat că Ricardo Pădurariu are mare potențial, el revenind la FCSB în această vară. În stagiunea trecută, tânărul fundaș a fost împrumutat de roș-albaștri la Corvinul, echipă alături de care a promovat.

De asemenea, Becali a oferit declarații și despre viitorul lui Ștefan Târnovanu. În ciuda zvonurilor legate de plecarea portarului, latifundiarul din Pipera a transmis că acesta va fi titular la FCSB, în următorul sezon.

„Târnovanu nu are (n.r. oferte). Ce vedeți voi alea… Eu nu mă supăr pe ei că sunt tineri și mai vorbesc aiurea. Contractul e contract, eu îl respect, nu înșel. Ca atare, trebuie să respecte și ei contractul

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Pădurariu cică e foarte bun. S-ar putea să fie foarte bun și să jucăm cu el U21. Târnovanu va fi titular. Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu e problemă de bani, dar nu-i găsim”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Ricardo Pădurariu a fost titular de bază la Corvinul, în sezonul trecut, reușind să marcheze trei goluri în cele 33 de meciuri bifate. Tânărul fundaș este cotat la suma de 550.000 de euro și are prezențe în naționalele U15, U16, U17, U18 și U19 ale României. Acesta ar putea să îndeplinească regula U21 la FCSB, regulă care în sezonul trecut a fost îndeplinită de Mihai Toma, Alexandru Stoian sau Matei Popa.

Pădurariu urmează să meargă alături de FCSB în cantonamentul de vară din Olanda. Roș-albaștrii au stabilit și un amical, cu Royale Union SG, noua echipă a lui Darius Olaru.

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