Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB. Titular surpriză anunțat: „E foarte bun. Jucăm cu el”

Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB, pentru sezonul viitor. Patronul roș-albaștrilor a anunțat un titular surpriză la echipa sa, care să îndeplinească regula U21.

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Gigi Becali a transmis că sunt șanse ca Ricardo Pădurariu (19 ani) să fie titular la FCSB în sezonul următor. Tânărul fundaș stânga ar urma să-l înlocuiască pe Risto Radunovic în primul 11.

Gigi Becali pregătește o schimbare majoră la FCSB: Ricardo Pădurariu, titular

Gigi Becali a aflat că Ricardo Pădurariu are mare potențial, el revenind la FCSB în această vară. În stagiunea trecută, tânărul fundaș a fost împrumutat de roș-albaștri la Corvinul, echipă alături de care a promovat.

De asemenea, Becali a oferit declarații și despre viitorul lui Ștefan Târnovanu. În ciuda zvonurilor legate de plecarea portarului, latifundiarul din Pipera a transmis că acesta va fi titular la FCSB, în următorul sezon.

„Târnovanu nu are (n.r. oferte). Ce vedeți voi alea… Eu nu mă supăr pe ei că sunt tineri și mai vorbesc aiurea. Contractul e contract, eu îl respect, nu înșel. Ca atare, trebuie să respecte și ei contractul