Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, principalul vinovat pentru situaţia de la FCSB: "Mă dau afară singur, dar nu pot". Anunţ despre Charalambous - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, principalul vinovat pentru situaţia de la FCSB: “Mă dau afară singur, dar nu pot”. Anunţ despre Charalambous

Gigi Becali, principalul vinovat pentru situaţia de la FCSB: “Mă dau afară singur, dar nu pot”. Anunţ despre Charalambous

Alex Masgras Publicat: 26 ianuarie 2026, 16:40

Comentarii
Gigi Becali, principalul vinovat pentru situaţia de la FCSB: Mă dau afară singur, dar nu pot. Anunţ despre Charalambous

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu îl va demite pe Elias Charalambous. Antrenorul cipriot are postul asigurat până în vară, moment în care Becali va analiza situaţia şi va vedea dacă va fi nevoie de o schimbare la nivelul staff-ului tehnic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunţul lui Becali a venit imediat după ce patronul roş-albaştrilor a fost la baza de pregătire a celor de la FCSB, acolo unde a avut loc o şedinţă de urgenţă, în urma rezultatului ruşinos cu CFR Cluj, scor 1-4.

Gigi Becali nu îl va demite pe Elias Charalambous: “Eu te-am schimbat, ce treabă are antrenorul?”

Ajunsă pe locul 11 în Liga 1, FCSB este tot mai departe de play-off, fiind la cinci puncte de locul 6. Becali a apelat însă la această deczie disperată, în condiţiile în care nu a mai vizitat echipa în ultimii patru ani.

De asemenea, Becali le-a transmis jucătorilor de la FCSB să fie recunoscători şi să nu mai ţipe la antrenorul lor în momentul în care sunt schimbaţi, deoarece nu cipriotul este cel care ia deciziile.

“Le-am spus că sunt recunoscător, fiți și voi recunoscători, aveți ceva de spus. Vreau să fiți recunoscători, nu mai țipați la antrenor, nu țipa la antrenor, eu te-am schimbat, ce treabă are antrenorul. Le-am zis că nu pot să dau un om afară fără vină, omul face ce i se zice, cum sunt călugării, își asumă, săracii.

Reclamă
Reclamă

Cine dă ordine, ce, eu sunt ordinar să-l dau afară, eu sunt vinovat, să mă dau afară singur, dar nu pot. Charalambous va rămâne până în vară, o să vedem după dacă va trebui schimbare, dacă va fi altul.

Deciziile sunt ale mele, nu ale clubului. Eu sunt Becali și îmi asum răspunderea, nu dau vina, eu am făcut echipa, eu am făcut schimbările, știți. Cum să-l dau pe ăla afară, nu sunt jigodie?! Cum să fie Charalambous și Pintilii de vină când eu fac? A fost bine când am câștigat campionatele. O să câștigăm 7 meciuri și o să luăm campionatul! Să vă ajute Domnul și vouă, și mie”, a anunţat Gigi Becali, după şedinţa de la baza de pregătire a FCSB-ului.

Fenomenul copacilor care "explodează". Misterul, explicat pas cu pas de cercetătoriFenomenul copacilor care "explodează". Misterul, explicat pas cu pas de cercetători
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Observator
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
FCSB, fără Târnovanu sau Zima în poartă! Gigi Becali a anunțat decizia de ultimă oră de la baza din Berceni: „Nu mai stăm după Toma under!”
Fanatik.ro
FCSB, fără Târnovanu sau Zima în poartă! Gigi Becali a anunțat decizia de ultimă oră de la baza din Berceni: „Nu mai stăm după Toma under!”
16:33
Observația făcută de italieni, după ce Istvan Kovacs a fost delegat cu fratele său la Dortmund – Inter
16:26
Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat
16:11
Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj: „Dezastru”
16:11
Olimpiu Moruțan, aproape de debutul la Rapid! Decizia luată de Costel Gâlcă pentru meciul de la Arad
15:41
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj
15:34
Dorinel Munteanu a făcut un nou transfer la FC Hermannstadt
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 3 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj 6 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia