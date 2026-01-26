Gigi Becali, principalul vinovat pentru situaţia de la FCSB: "Mă dau afară singur, dar nu pot". Anunţ despre Charalambous - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu îl va demite pe Elias Charalambous. Antrenorul cipriot are postul asigurat până în vară, moment în care Becali va analiza situaţia şi va vedea dacă va fi nevoie de o schimbare la nivelul staff-ului tehnic.
Anunţul lui Becali a venit imediat după ce patronul roş-albaştrilor a fost la baza de pregătire a celor de la FCSB, acolo unde a avut loc o şedinţă de urgenţă, în urma rezultatului ruşinos cu CFR Cluj, scor 1-4.
Gigi Becali nu îl va demite pe Elias Charalambous: “Eu te-am schimbat, ce treabă are antrenorul?”
Ajunsă pe locul 11 în Liga 1, FCSB este tot mai departe de play-off, fiind la cinci puncte de locul 6. Becali a apelat însă la această deczie disperată, în condiţiile în care nu a mai vizitat echipa în ultimii patru ani.
De asemenea, Becali le-a transmis jucătorilor de la FCSB să fie recunoscători şi să nu mai ţipe la antrenorul lor în momentul în care sunt schimbaţi, deoarece nu cipriotul este cel care ia deciziile.
“Le-am spus că sunt recunoscător, fiți și voi recunoscători, aveți ceva de spus. Vreau să fiți recunoscători, nu mai țipați la antrenor, nu țipa la antrenor, eu te-am schimbat, ce treabă are antrenorul. Le-am zis că nu pot să dau un om afară fără vină, omul face ce i se zice, cum sunt călugării, își asumă, săracii.
Cine dă ordine, ce, eu sunt ordinar să-l dau afară, eu sunt vinovat, să mă dau afară singur, dar nu pot. Charalambous va rămâne până în vară, o să vedem după dacă va trebui schimbare, dacă va fi altul.
Deciziile sunt ale mele, nu ale clubului. Eu sunt Becali și îmi asum răspunderea, nu dau vina, eu am făcut echipa, eu am făcut schimbările, știți. Cum să-l dau pe ăla afară, nu sunt jigodie?! Cum să fie Charalambous și Pintilii de vină când eu fac? A fost bine când am câștigat campionatele. O să câștigăm 7 meciuri și o să luăm campionatul! Să vă ajute Domnul și vouă, și mie”, a anunţat Gigi Becali, după şedinţa de la baza de pregătire a FCSB-ului.
