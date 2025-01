Gigi Becali s-a convins, după primul meci al lui Juri Cisotti la FCSB! Ce îi lipseşte mijlocaşului - Antena Sport

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Gigi Becali s-a convins, după primul meci bifat de Juri Cisotti la FCSB. Mijlocaşul italian a evoluat în duelul disputat de campioană cu Hermannstadt, duel încheiat cu scorul de 1-1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Juri Cisotti a fost trimis în teren la pauza partidei, când scorul era de 1-0 pentru Heramnnstadt. Vali Creţu a salvat-o pe FCSB şi a reuşit să egaleze în minutul 86, roş-albaştrii urcând provizoriu pe primul loc în Liga 1. Gigi Becali s-a convins, după primul meci al lui Juri Cisotti la FCSB După ce l-a văzut pe teren pentru o repriză pe Juri Cisotti, Gigi Becali a tras concluziile. Patronul de la FCSB a transmis că mijlocaşul italian încă nu s-a adaptat la viteza de joc a campioanei. În ciuda faptului că nu a fost mulţumit pe deplin de Cisotti, Becali a transmis că îl preferă pe acesta în detrimentul lui Malcom Edjouma. Patronul campioanei a fost nemulţumit de evoluţia mijlocaşului francez, după remiza cu Hermannstadt. De asemenea, Gigi Becali nu a fost mulţumit nici de evoluţia lui Daniel Bîrligea, de la care aştepta mai mult. Reclamă

Reclamă

„Cisotti nu are încă viteza de joc a noastră. Nu are ritm de joc, nu are viteza pe care noi o cerem. Dar e mai bine cu Cisotti decât cu Edjouma. Edjouma a pierdut toate mingile. Nu sunt încântat încă de Cisotti, prea lent, prea lent! De asta dominăm adversarul, jucând repede.

Bîrligea a fost slab, a fost prea lent, prea adormit. A avut două ocazii în care trebuia să marcheze. A dormit!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Hermannstadt 1-1.

Gigi Becali a „distrus” doi jucători, după FCSB – Hermannstadt 1-1

Gigi Becali a „distrus” doi jucători imediat după meciul FCSB – Hermannstadt, scor 1-1, din etapa a 22-a a Ligii 1. Patronul campioanei României a răbufnit.

Reclamă