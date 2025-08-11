O nouă fază controversată în Liga 1! Piteştenii au cerut gol la meciul cu Botoşani - Antena Sport

La fel ca în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0, o altă fază în care oaspeţii au cerut gol valabil s-a petrecut în partida Botoşani – FC Argeş.

În minutul 32 al meciului, la scorul de 1-0, Mario Tudose a reluat cu capul după un corner, Anestis a respins balonul, dar nu a fost clar dacă mingea depăşise cu întreaga circumferinţă spaţiul porţii.

O nouă fază controversată în Botoşani – FC Argeş

Anestis se afla în spatele liniei porţii atunci când a respins mingea trimisă cu capul de Tudose.

La fel ca la partida dintre Universitatea Craiova – Hermannstadt, decizia a fost să nu se acorde gol. Piteştenii au protestat, dar fără niciun efect.

Centralul Andrei Moroiţă a fost informat din camera VAR, după ce au fost urmărite reluările, că mingea nu a depăşit cu toată circumferinţa linia porţii.