O nouă fază controversată în Liga 1! Piteştenii au cerut gol la meciul cu Botoşani - Antena Sport

La fel ca în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0, o altă fază în care oaspeţii au cerut gol valabil s-a petrecut în partida Botoşani – FC Argeş.
În minutul 32 al meciului, la scorul de 1-0, Mario Tudose a reluat cu capul după un corner, Anestis a respins balonul, dar nu a fost clar dacă mingea depăşise cu întreaga circumferinţă spaţiul porţii.
O nouă fază controversată în Botoşani – FC Argeş
Anestis se afla în spatele liniei porţii atunci când a respins mingea trimisă cu capul de Tudose.
La fel ca la partida dintre Universitatea Craiova – Hermannstadt, decizia a fost să nu se acorde gol. Piteştenii au protestat, dar fără niciun efect.
Centralul Andrei Moroiţă a fost informat din camera VAR, după ce au fost urmărite reluările, că mingea nu a depăşit cu toată circumferinţa linia porţii.
După partida Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0, a fost un scandal uriaş legat de nevalidarea reuşitei lui Aurelian Chiţu din prelungirile meciului. Dacă sibienii au susţinut că a fost clar gol, cei de la Universitatea Craiova, prin portarul Silviu Lung jr şi preşedintele Sorin Cârţu, au declarat că reuşita nu trebuia validată.
“Nu a fost gol”, a transmis Silviu Lung jr, pentru digisport.ro, imediat după fluierul final al meciului Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.