Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nouă fază controversată în Liga 1! Piteştenii au cerut gol la meciul cu Botoşani - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | O nouă fază controversată în Liga 1! Piteştenii au cerut gol la meciul cu Botoşani

O nouă fază controversată în Liga 1! Piteştenii au cerut gol la meciul cu Botoşani

Publicat: 11 august 2025, 20:55

Comentarii
O nouă fază controversată în Liga 1! Piteştenii au cerut gol la meciul cu Botoşani

Momentul fazei controversate din meciul Botoşani - Argeş / captura digisport.ro

La fel ca în meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0, o altă fază în care oaspeţii au cerut gol valabil s-a petrecut în partida Botoşani – FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 32 al meciului, la scorul de 1-0, Mario Tudose a reluat cu capul după un corner, Anestis a respins balonul, dar nu a fost clar dacă mingea depăşise cu întreaga circumferinţă spaţiul porţii.

O nouă fază controversată în Botoşani – FC Argeş

Anestis se afla în spatele liniei porţii atunci când a respins mingea trimisă cu capul de Tudose.

La fel ca la partida dintre Universitatea Craiova – Hermannstadt, decizia a fost să nu se acorde gol. Piteştenii au protestat, dar fără niciun efect.

Centralul Andrei Moroiţă a fost informat din camera VAR, după ce au fost urmărite reluările, că mingea nu a depăşit cu toată circumferinţa linia porţii.

Reclamă
Reclamă

După partida Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0, a fost un scandal uriaş legat de nevalidarea reuşitei lui Aurelian Chiţu din prelungirile meciului. Dacă sibienii au susţinut că a fost clar gol, cei de la Universitatea Craiova, prin portarul Silviu Lung jr şi preşedintele Sorin Cârţu, au declarat că reuşita nu trebuia validată.

“Nu a fost gol”, a transmis Silviu Lung jr, pentru digisport.ro, imediat după fluierul final al meciului Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.

Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de leiFructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii
Observator
Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
Fanatik.ro
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
22:13
VideoJurnal Antena Sport | Un român a câştigat acasă cupa europeană la triatlon. Venea după o accidentare
21:57
Gianluigi Donnarumma, tot mai aproape de plecarea de la PSG. E OUT din lot pentru Supercupa cu Tottenham
21:33
Bogdan Andone şi-a făcut praf jucătorii: “Trebuia schimbată toată echipa, am fost domnişoare”
21:27
Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an
21:15
LIVE TEXTOțelul – Rapid 1-0. Andrei Ciobanu a deschis scorul! Ocazii mari pentru gălăţeni
21:05
Botoşani – Argeş 3-1, după un meci cu o altă controversă uriaşă, asemănătoare celei de la Craiova – Hermannstadt
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 3 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 4 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 5 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 6 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe SeskpCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”