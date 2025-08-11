Ianis Stoica, gol la debut pentru Estrela. A înscris la un minut după ce a fost trimis în teren - Antena Sport

Ianis Stoica a marcat un gol la debutul pentru Estrela. Internaţionalul român U21 a punctat în duelul cu Estoril din prima etapă de Liga Portugal, duel transmis live în AntenaPLAY.

Ianis Stoica a început ca rezervă duelul din deplasare cu Estoril. Românul a fost trimis în teren de Luis Silva în minutul 74, în locul lui Alan Godoy.

Ianis Stoica, gol la debut pentru Estrela

Ianis Stoica a reuşit să-şi treacă numele pe tabela de marcaj la un minut după ce a intrat pe teren. Mijlocaşul român de 22 de ani a punctat cu un voleu din faţa porţii, din centrarea lui Rodrigo Pinha.

Estoril reuşise să deschidă scorul în minutul 36. Tiago Parente a marcat cu un şut din faţa porţii, din respingerea greşită a apărătorilor celor de la Estrela.

Ianis Stoica a plecat de la Hermannstadt în această vară, după ce a participat alături de România U21 la EURO 2025. Sibienii au încasat suma de 1,3 milioane de euro în schimbul mijlocaşului.