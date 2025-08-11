Ianis Stoica, gol la debut pentru Estrela. A înscris la un minut după ce a fost trimis în teren - Antena Sport

Ianis Stoica a marcat un gol la debutul pentru Estrela. Internaţionalul român U21 a punctat în duelul cu Estoril din prima etapă de Liga Portugal, duel transmis live în AntenaPLAY.
Ianis Stoica a început ca rezervă duelul din deplasare cu Estoril. Românul a fost trimis în teren de Luis Silva în minutul 74, în locul lui Alan Godoy.
Ianis Stoica, gol la debut pentru Estrela
Ianis Stoica a reuşit să-şi treacă numele pe tabela de marcaj la un minut după ce a intrat pe teren. Mijlocaşul român de 22 de ani a punctat cu un voleu din faţa porţii, din centrarea lui Rodrigo Pinha.
Estoril reuşise să deschidă scorul în minutul 36. Tiago Parente a marcat cu un şut din faţa porţii, din respingerea greşită a apărătorilor celor de la Estrela.
Ianis Stoica a plecat de la Hermannstadt în această vară, după ce a participat alături de România U21 la EURO 2025. Sibienii au încasat suma de 1,3 milioane de euro în schimbul mijlocaşului.
75’ 🔁⚡️ ENTRAR, VER E MARCAR!!!#EPFCFEA [1-1] pic.twitter.com/bHUaO4OdyU
— CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) August 11, 2025
Ce spunea Ianis Stoica înainte de transferul la Estrela
Ianis Stoica a dezvăluit şi că şi-ar fi dorit să câştige Cupa României alături de Hermannstadt, în sezonul trecut, atunci când sibienii au fost învinşi în finală de CFR Cluj.
“Sunt pregătit, am puţine emoţii pentru că e prima dată în afara ţării, dar voi trece peste ele. (Cât de greu a fost să-ţi iei rămas bun) A fost puţin greu, le urez baftă, le mulţumesc pentru ajutor şi sper să facă o treabă cât mai bună.