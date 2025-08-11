Ianis Stoica, gol la debut pentru Estrela. A înscris la un minut după ce a fost trimis în teren - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Stoica, gol la debut pentru Estrela. A înscris la un minut după ce a fost trimis în teren

Publicat: 11 august 2025, 22:44

Ianis Stoica, la Estrela/ AntenaPLAY

Ianis Stoica a marcat un gol la debutul pentru Estrela. Internaţionalul român U21 a punctat în duelul cu Estoril din prima etapă de Liga Portugal, duel transmis live în AntenaPLAY.

Ianis Stoica a început ca rezervă duelul din deplasare cu Estoril. Românul a fost trimis în teren de Luis Silva în minutul 74, în locul lui Alan Godoy.

Ianis Stoica a reuşit să-şi treacă numele pe tabela de marcaj la un minut după ce a intrat pe teren. Mijlocaşul român de 22 de ani a punctat cu un voleu din faţa porţii, din centrarea lui Rodrigo Pinha.

Estoril reuşise să deschidă scorul în minutul 36. Tiago Parente a marcat cu un şut din faţa porţii, din respingerea greşită a apărătorilor celor de la Estrela.

Ianis Stoica a plecat de la Hermannstadt în această vară, după ce a participat alături de România U21 la EURO 2025. Sibienii au încasat suma de 1,3 milioane de euro în schimbul mijlocaşului.

Ce spunea Ianis Stoica înainte de transferul la Estrela

Ianis Stoica a dezvăluit şi că şi-ar fi dorit să câştige Cupa României alături de Hermannstadt, în sezonul trecut, atunci când sibienii au fost învinşi în finală de CFR Cluj.

“Sunt pregătit, am puţine emoţii pentru că e prima dată în afara ţării, dar voi trece peste ele. (Cât de greu a fost să-ţi iei rămas bun) A fost puţin greu, le urez baftă, le mulţumesc pentru ajutor şi sper să facă o treabă cât mai bună.

(Cum ai ales aceasta ofertă) S-a negociat mult timp, mi-am dorit mult să plec undeva în Europa, să am o rampă de lansară, să zic aşa. Mă bucur că s-a concretizat.

E o şansă să demonstrez, va fi greu, dar consider că sunt pregătit. Vreau să o iau pas cu pas, prima dată să mă impun acolo, şi vom vedea pe viitor. (Cât de mult aşteptai transferul) Îmi doream foarte mult, mă bucur că s-a concretizat. Aşa cum am spus, pas cu pas, prima dată să mă impun acolo.

Greu sau uşor, depinde de mine, sunt un tip de grup, cred că-mi va fi uşor. (Ai vreun regret) Mi-aş fi dorit să câştig Cupa României, dar din păcate nu s-a putut. Mi-am dorit Spania, dar s-a ivit Portugalia, e cât de cât asemănător. Sper să mă acomodez”, a declarat Ianis Stoica, la plecarea în Portugalia.

