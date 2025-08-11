Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Transfer" spectaculos realizat de Universitatea Craiova. Fostul colaborator al lui Luis Enrique, prezentat de olteni - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Transfer” spectaculos realizat de Universitatea Craiova. Fostul colaborator al lui Luis Enrique, prezentat de olteni

“Transfer” spectaculos realizat de Universitatea Craiova. Fostul colaborator al lui Luis Enrique, prezentat de olteni

Publicat: 11 august 2025, 20:39

Comentarii
Transfer spectaculos realizat de Universitatea Craiova. Fostul colaborator al lui Luis Enrique, prezentat de olteni

Eduardo Covelo a semnat cu Universitatea Craiova/ Facebook Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a realizat o mutare spectaculoasă, cu doar câteva zile înaintea returul cu Spartak Trnava, din Conference League. Fostul colaborator al lui Luis Enrique de la Celta Vigo, Eduardo Covelo, a semnat cu oltenii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eduardo Covelo va fi noul director tehnic al centrului de copii şi juniori de la Universitatea Craiova.

“Transfer” spectaculos realizat de Universitatea Craiova

“Eduardo Covelo este noul director tehnic al Academiei Ştiinţei.

Clubul Universitatea Craiova întărește sectorul juvenil și a ajuns astăzi la un acord cu spaniolul care a activat timp de 12 ani la Celta Vigo ca manager al academiei și ca director tehnic, care a creat și implementat o nouă metodologie în club. A lucrat în trecut la primă echipă a celor de la „Los Celestes” alături de Luis Enrique.

Cu Eduardo Covelo în club, Celta Vigo ajungea în semifinalele Europa League în sezonul 2016/2017″, a anunţat Universitatea Craiova, pe reţelele de socializare.

Reclamă
Reclamă

„Provocarea de la Universitatea Craiova o văd ca pe o oportunitate fantastică de a ajuta clubul să construiască o fundație solidă pentru viitor. Provocarea este de a dezvolta o metodologie clară și consistentă care să conecteze toate categoriile de grupe de juniori între ele cu prima echipă, îmbunătățind în același timp parcursul pentru jucătorii talentați. Vom încerca să adăugăm la ceea ce se face deja bine și procese care s-au dovedit a funcționa în alte țări și la alte cluburi profesioniste, dar respectând contextul propriu existent în România.

Principalele obiective sunt acelea de a crea o cultură de înaltă performanță în academie, îmbunătățirea dezvoltării jucătorilor și antrenorilor și asigurarea faptului că, în viitor, cei mai talentați juniori sunt pregătiți să concureze la cel mai înalt nivel pentru a ajunge prima echipă.

Am peste 20 de ani de experiență în fotbalul profesionist și ultimii 12 ani de experiență în metodologia fotbalistică și dezvoltarea talentelor, inclusiv mentorat pentru antrenori și proiectare de strategii pe termen lung pentru academii. Am lucrat cu toate categoriile de fotbaliști, concentrându-mă întotdeauna pe îmbinarea dezvoltării tehnice, tactice, fizice și mentale.”, a spus şi Eduardo Covelo.

Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de leiFructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii
Observator
Noua propunere la pensiile private: rentă viageră, toată viaţa, însă fără a putea moşteni banii
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
Fanatik.ro
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”. Pretențiile lui Nicușor Constantinescu la Poarta Albă
21:33
Bogdan Andone şi-a făcut praf jucătorii: “Trebuia schimbată toată echipa, am fost domnişoare”
21:27
Vândut cu aproape 2 milioane €, starul care a „explodat” în Liga 1 s-a prăbușit în Europa: fără gol de peste un an
21:15
LIVE TEXTOțelul – Rapid 0-0. Giuleștenii lui Costel Gâlcă urcă pe primul loc, cu o victorie
21:05
Botoşani – Argeş 3-1, după un meci cu o altă controversă uriaşă, asemănătoare celei de la Craiova – Hermannstadt
20:55
O nouă fază controversată în Liga 1! Piteştenii au cerut gol la meciul cu Botoşani
20:35
LIVE VIDEOEstoril – Estrela se joacă ACUM. Ianis Stoica, rezervă la primul meci în Liga Portugal. Porto – Guimaraes (22:45)
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp 3 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 4 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 5 Gigi Becali, reacţie fermă când a auzit de oferta Universităţii Craiova pentru Ianis Hagi! 6 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe SeskpCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a transferat pe Seskp
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”