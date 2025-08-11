"Transfer" spectaculos realizat de Universitatea Craiova. Fostul colaborator al lui Luis Enrique, prezentat de olteni - Antena Sport

Universitatea Craiova a realizat o mutare spectaculoasă, cu doar câteva zile înaintea returul cu Spartak Trnava, din Conference League. Fostul colaborator al lui Luis Enrique de la Celta Vigo, Eduardo Covelo, a semnat cu oltenii.

Eduardo Covelo va fi noul director tehnic al centrului de copii şi juniori de la Universitatea Craiova.

“Transfer” spectaculos realizat de Universitatea Craiova

“Eduardo Covelo este noul director tehnic al Academiei Ştiinţei.

Clubul Universitatea Craiova întărește sectorul juvenil și a ajuns astăzi la un acord cu spaniolul care a activat timp de 12 ani la Celta Vigo ca manager al academiei și ca director tehnic, care a creat și implementat o nouă metodologie în club. A lucrat în trecut la primă echipă a celor de la „Los Celestes” alături de Luis Enrique.

Cu Eduardo Covelo în club, Celta Vigo ajungea în semifinalele Europa League în sezonul 2016/2017″, a anunţat Universitatea Craiova, pe reţelele de socializare.