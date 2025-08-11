Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati. Duel "de foc" cu Iga Swiatek pentru sferturi - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Cincinnati. Duel “de foc” cu Iga Swiatek pentru sferturi

Publicat: 11 august 2025, 22:59

Sorana Cîrstea, bucurie în timpul unui meci/ Profimedia

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de 1000 de puncte WTA de la Cincinnati. Românca se va duela cu Iga Swiatek pentru calificarea în sferturi.

Sorana Cîrstea a învins-o pe Yuen Yuan în turul al treilea de la Cincinnati. Meciul a fost unul extrem de dificil, disputat pe o căldură sufocantă.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) a reuşit să o învingă pe chinezoaica Yue Yuan (26 de ani, locul 98 WTA) în şaisprezecimile turneului feminin de la Cincinnati. Sorana s-a impus după două ore şi 51 de minute, câştigând în trei seturi, scor 6(2)-7, 6-4, 6-4.

Yuan a avut probleme medicale, a condus în decisiv cu 2-0, apoi Sorana a luat cinci game-uri la rând, pentru ca Yuan să câştige alte două.

În cele din urmă românca a câştigat decisivul şi o va înfrunta în optimi pe poloneza Iga Swiatek, favorita numărul 3 a turneului şi fostă lider al clasamentului feminin.

Variantă spectaculoasă pentru Sorana Cîrstea, după ce a anunţat că se va retrage la finalul sezonului

Sorana Cîrstea a anunţat în mai multe rânduri că 2025 va fi aproape sigur ultimul sezon din cariera ei. Sori a ajuns la 35 de ani şi a avut performanţe spectaculoase la proba de dublu, în ultima perioadă.

Horia Tecău, campion la dublu la Wimbledon, a sfătuit-o pe Sorana să continue în proba de dublu, dacă nu va mai avea probleme cu accidentările.

“E un sentiment de tristeţe. Până la urmă, noi oferim foarte mult timp, foarte multă energie şi antrenamente pentru a participa la astfel de competiţii, iar Wimbledonul este foarte special. Când ştii că joci ultima oară acolo, e un sentiment aparte de tristeţe, de recunoştintă, dar şi de tristeţe.

Din afară, nu pot să îi spun Soranei decât că poate merge oricând acolo şi să viziteze aceste locuri şi, la performanţele ei, cu siguranţă ar putea fi invitată la turneul legendelor.

Dacă vorbim din perspectiva rezultatelor, cu siguranţă ea are calitate şi joc să câştige şi la simplu şi la dublu. Ca joc ar putea oricând dacă îşi doreşte asta. Nu ştiu câtă motivaţie are să continue cu o carieră de dublu”, a spus Horia Tecău, în exclusivitate pentru as.ro.

