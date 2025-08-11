Bogdan Andone şi-a făcut praf jucătorii: "Trebuia schimbată toată echipa, am fost domnişoare" - Antena Sport

Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone, i-a criticat dur pe jucătorii săi după meciul pierdut de echipa lui, cu 3-1, la Botoşani.

Andone a anunţat că va lua măsuri după înfrângerea de la Botoşani. În urma acestei partide, Botoşani a urcat pe locul 5 în Liga 1, cu 8 puncte, în timp ce Argeş se află pe locul 9, cu 6 puncte.

Bogdan Andone nu şi-a iertat jucătorii: “Am primit goluri de grădiniță, de începători”

“Lucrurile sunt foarte simple, nu sunt multe de spus. Am pierdut la atitudine, au fost multe greșeli. Totul a plecat de la abordarea jocului. Pe scurt, asta a fost istoria meciului. Am avut situații periculoase, dar am primit goluri de grădiniță, de începători. Greșeli din toate punctele de vedere.

După primele 4 meciuri, eram mulțumit de jocul și atitudinea echipei. Astăzi, sunt dezamăgit. Dacă aș fi putut, aș fi făcut 7-8 schimbări, nu 4. Trebuia schimbată toată echipa, de la portar la atacant. O să discutăm la antrenamentul următor. Știam că ne trebuie bărbăție, astăzi am fost domnișoare”, a declarat Bogdan Andone, pentru digisport.ro, după Botoşani – FC Argeş 3-1.

Botoşani – Argeş 3-1

Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Liga 1.