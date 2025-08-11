Bogdan Andone şi-a făcut praf jucătorii: "Trebuia schimbată toată echipa, am fost domnişoare" - Antena Sport

Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone, i-a criticat dur pe jucătorii săi după meciul pierdut de echipa lui, cu 3-1, la Botoşani.
Andone a anunţat că va lua măsuri după înfrângerea de la Botoşani. În urma acestei partide, Botoşani a urcat pe locul 5 în Liga 1, cu 8 puncte, în timp ce Argeş se află pe locul 9, cu 6 puncte.
Bogdan Andone nu şi-a iertat jucătorii: “Am primit goluri de grădiniță, de începători”
“Lucrurile sunt foarte simple, nu sunt multe de spus. Am pierdut la atitudine, au fost multe greșeli. Totul a plecat de la abordarea jocului. Pe scurt, asta a fost istoria meciului. Am avut situații periculoase, dar am primit goluri de grădiniță, de începători. Greșeli din toate punctele de vedere.
După primele 4 meciuri, eram mulțumit de jocul și atitudinea echipei. Astăzi, sunt dezamăgit. Dacă aș fi putut, aș fi făcut 7-8 schimbări, nu 4. Trebuia schimbată toată echipa, de la portar la atacant. O să discutăm la antrenamentul următor. Știam că ne trebuie bărbăție, astăzi am fost domnișoare”, a declarat Bogdan Andone, pentru digisport.ro, după Botoşani – FC Argeş 3-1.
Botoşani – Argeş 3-1
Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Liga 1.
Gazdele au marcat primele la Botoşani, în minutul 18, când Bodişteanu a primit la 20 de metri de poartă, a pătruns şi a şutat de la marginea careului, cu stângul, învingându-l pe Straton. Minutul 32 a adus o ocazie similară celei a lui Hermannstadt, din meciul cu Universitatea Craiova.
La un corner al piteştenilor, Tudose a reluat din careu şi Anestis a scos mingea de pe linia porţii, iar oaspeţii au cerut validarea golului, pretextând că portarul botoşănean a scos balonul de dincolo de linie. Nu s-a acordat nimic. În minutul 45+2 Mailat a dus scorul la 2-0 şi gazdele au intrat cu avantaj la pauză.
În partea secundă Cîmpanu a avut şansa de a marca, dar a şutat pe lângă poartă, Pe final, Argeşul a redus din diferenţă, Bettaieb marcând din voleu în minutul 83, însă după numai un minut Dumiter a pasat perfect în careu şi Zoran Mitrov a refăcut avantajul de două goluri al gazdelor. S-a terminat FC Botoşani – FC Argeş 3-1 şi moldovenii sunt pe locul 5, cu 8 puncte, faţă de cele 6 puncte ale piteştenilor, care îi plasează pe aceştia pe locul 9.