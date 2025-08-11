Nota primită de Ianis Stoica după ce a marcat la debutul pentru Estrela în Liga Portugal! - Antena Sport

Ianis Stoica a avut parte de un debut de vis pentru Estrela Amadora în Liga Portugal. Introdus pe teren în minutul 74 al meciului, în locul lui Alan Godoy, Ianis Stoica a înscris în minutul 75.

Stoica s-a demarcat excelent şi a reluat în plasă, din cădere, o centrare venită de pe partea stângă, de la Rodrigo Pinho. Estoril – Estrela Amadora 1-1 s-a văzut în direct în AntenaPLAY.

Ianis Stoica, debut de vis, cu gol, în Liga Portugal

Şi Ianis Stoica şi Rodrigo Pinho au fost introduşi pe teren în acelaşi minut de către antrenorul Luis Silva. Imediat după golul marcat de român, tehnicianul Estrelei l-a îmbrăţişat pe Ianis Stoica.

Pentru evoluţia lui din primul meci oficial pentru Estrela Amadora, Ianis Stoica a fost notat cu 7.4 de către site-ul de specialitate flashscore.ro şi cu 6.9 de către sofascore.ro.

Ianis Stoica (22 de ani) este cotat de către transfermarkt.com la 2 milioane de euro. Estrela Amadora i-a plătit 1.3 milioane de euro lui Hermannstadt pentru a-l aduce de la formaţia antrenată de Marius Măldărăşanu. Ianis Stoica a primit tricoul cu numărul 10 la Estrela Amadora.