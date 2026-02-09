Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul jucătorului! Anunţul lui Mihai Stoica: "Sută la sută" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) declara iniţial că Mihai Popescu (32 de ani) va fi lăsat liber de către FCSB în vara acestui an, atunci când îi va expira contractul. Ulterior Becali condiţiona prelungirea contractului fundaşului central de întoarcerea acestuia la ortodoxie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a anunţat acum că înţelegerea lui Mihai Popescu va fi prelungită.

Gigi Becali îi prelungeşte contractul lui Mihai Popescu

„Mihai Popescu, în două săptămâni, poate să înceapă antrenamentele cu echipa. Sută la sută, sunt convins că îi vom face o propunere de prelungire. Am vorbit și cu Gigi. El poate să joace curând.

A contat și cum este văzut în vestiar, personalitatea lui. Este un jucător de valoare, era titular la națională când s-a accidentat”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă în timpul meciului România – Austria 1-0, din preliminariile World Cup 2026. Fundaşul central a fost diagnosticat cu ruptură a ligamentului încrucişat, fiind mai apoi operat.