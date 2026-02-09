Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul jucătorului! Anunţul lui Mihai Stoica: "Sută la sută" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul jucătorului! Anunţul lui Mihai Stoica: “Sută la sută”

Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul jucătorului! Anunţul lui Mihai Stoica: “Sută la sută”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 februarie 2026, 20:11

Comentarii
Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul jucătorului! Anunţul lui Mihai Stoica: Sută la sută

Jucătorii FCSB-ului, la un meci / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) declara iniţial că Mihai Popescu (32 de ani) va fi lăsat liber de către FCSB în vara acestui an, atunci când îi va expira contractul. Ulterior Becali condiţiona prelungirea contractului fundaşului central de întoarcerea acestuia la ortodoxie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a anunţat acum că înţelegerea lui Mihai Popescu va fi prelungită.

Gigi Becali îi prelungeşte contractul lui Mihai Popescu

Mihai Popescu, în două săptămâni, poate să înceapă antrenamentele cu echipa. Sută la sută, sunt convins că îi vom face o propunere de prelungire. Am vorbit și cu Gigi. El poate să joace curând.

A contat și cum este văzut în vestiar, personalitatea lui. Este un jucător de valoare, era titular la națională când s-a accidentat”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Mihai Popescu a suferit o accidentare gravă în timpul meciului România – Austria 1-0, din preliminariile World Cup 2026. Fundaşul central a fost diagnosticat cu ruptură a ligamentului încrucişat, fiind mai apoi operat.

Reclamă
Reclamă

Mihai Popescu a jucat în 7 meciuri pentru naţionala României, pentru care a înscris şi un gol. Este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 800.000 de euro.

Mihai Popescu a evoluat, printre altele, în afară de FCSB, pentru Dinamo şi Farul Constanţa. El a mai jucat în Scoţia, la St. Mirren şi Hearts.

Mihai Popescu a fost în cantonamentul de iarnă, din Antalya, cu FCSB, dar s-a pregătit separat, nu cu echipa. Până la accidentarea gravă a apucat să joace 9 meciuri în acest sezon în campionat pentru FCSB.

Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imaginiBărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Observator
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
„V-ați gândit să plecați de la Cluj?”. Cristiano Bergodi a răspuns sincer după ce și Gigi Becali a cerut să fie suspendat un an! Ce pedeapsă așteaptă. Exclusiv
Fanatik.ro
„V-ați gândit să plecați de la Cluj?”. Cristiano Bergodi a răspuns sincer după ce și Gigi Becali a cerut să fie suspendat un an! Ce pedeapsă așteaptă. Exclusiv
20:00
LIVE VIDEOShabab Al-Ahli – Al Hilal 0-0. Pas greșit pentru liderul regiunii de vest din Liga Campionilor Asiei
19:59
LIVE TEXTDinamo – Universitatea Craiova 0-0. Derby pentru primul loc în Liga 1
19:35
VideoN-au mai așteptat până la final! Momentul inedit petrecut la meciul lui Al Hilal din Liga Campionilor Asiei
19:23
Caz de dopaj în România! Decizia luată instant de club + substanța găsită în corp
18:35
Contractul lui cu CFR expiră în vară, iar Ciprian Deac a luat decizia în privinţa viitorului său!
18:35
Răzvan Burleanu cere măsuri împotriva blaturilor din România: “Trucarea să fie incriminată în Codul Penal”
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 6 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”