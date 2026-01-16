Gigi Becali, scos din minţi când a fost întrebat de Bogdan Andone: "Chiar să-mi zici că e mare antrenor?" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, scos din minţi când a fost întrebat de Bogdan Andone: "Chiar să-mi zici că e mare antrenor?"

Gigi Becali, scos din minţi când a fost întrebat de Bogdan Andone: "Chiar să-mi zici că e mare antrenor?"

Gigi Becali, scos din minţi când a fost întrebat de Bogdan Andone: “Chiar să-mi zici că e mare antrenor?”

Bogdan Stănescu Publicat: 16 ianuarie 2026, 22:36

Gigi Becali, scos din minţi când a fost întrebat de Bogdan Andone: Chiar să-mi zici că e mare antrenor?

Elias Charalambous şi Bogdan Andone, înaintea meciului dintre FC Argeş şi FCSB / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) s-a enervat atunci când a fost întrebat de antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani). Andone a lucrat în trecut la FCSB.

FC Argeş a învins-o şi în turul sezonului regular, cu 2-0, pe FCSB, şi acum, la retur, cu 1-0. La meciul de vineri seară, Yanis Pîrvu a înscris singurul gol al meciului, în minutul 28, cu un şut plasat. Becali l-a luat, printre alţii, în vizor pe Daniel Bîrligea, care în startul partidei nu a pasat, preferând să tragă la poartă şi şutând pe lângă. Ulterior, în finalul primei reprize, acelaşi Daniel Bîrligea a ratat o ocazie uriaşă, în situaţie de singur cu portarul piteştenilor, David Lazar.

Gigi Becali a tunat minute în şir vorbind de Bogdan Andone: “Ce mă interesează de el? Nu o să rămână în play-off FC Argeş”

Becali l-a ironizat timp de mai multe minute pe antrenorul lui FC Argeş. În urma acestui rezultat, FC Argeş s-a distanţat la 6 puncte de FCSB, piteştenii fiind în prezent pe locul 5 în campionat. FCSB rămâne momentan pe locul 9, cu 31 de puncte.

“Pe mine mă interesează de Bogdan Andone? Intru, vorbesc cu tine… Bogdan Andone face o treabă extraordinară la Piteşti (n.r: ironic). A venit, a adus echipa de la Piteşti (n.r: pe loc de play-off). Extraordinar antrenor e Bogdan Andone! Vai, dar ce treabă face! (n.r: ironic) Mă întrebi de Bogdan Andone, nu mai pot de Bogdan Andone (n.r: nervos).

Care-i problema mea? Pe mine mă interesează de echipa mea, mă interesează de Bogdan Andone? Nu mă interesează de el. Acum să mă intereseze? Am o admiraţie pentru Bogdan Andone? Ce să fac cu el?

Nu vreau să recunosc niciun merit, care-i problema? Aşa de om civilizat, de băiat bun, să îi scot eu calităţile lui Bogdan Andone? Nu mai pot eu de Bogdan Andone şi FC Argeş! Crezi că o să rămână FC Argeş în play-off? Nu o să rămână! Au dat un gol. 70% posesie (n.r: pentru FCSB). Nu vezi că n-am nici ce să zic de echipă?

(n.r: Pe Cisotti de ce l-aţi schimbat?) Am văzut că Bogdan Andone are o tactică foarte bună. Am zis că Bogdan Andone ştie foarte bine. N-am văzut aşa antrenor! Trebuie neapărat să îl luăm (n.r: ironic). Caracterizez antrenorii acum eu? (n.r.: Pe Mirel Rădoi l-aţi caracterizat) Ăla e finul meu, mai pot să fac o glumă. Ce mă interesează? Chiar să îmi zici că e Bogdan Andone mare antrenor? Lasă-l încolo, că nu e chiar aşa”, a tunat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Val de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în Moldova
Comentarii


