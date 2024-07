Gigi Becali şi-a ieşit din minţi din cauza atacurilor la Elias Charalambous: "Nu îl mai luați la mișto că e prost sau ipocrit!" - Antena Sport

De asemenea, Gigi Becali a avut un derapaj la adresa moderatorului emisiunii la care a intrat în direct, de la televiziunea citată anterior. Patronul campioanei a spus că Elias Charalambous este un om mai educat decât acesta, pentru că „nu jignește oameni” fără motiv.

„V-a nenorocit că nu vă convine Charalambous. Nu îți convine că e la mine. Că nu l-au luat alţii. Vouă nu vă convine că reușesc eu. Charalambous te bate la educație! El nu jignește oameni aiurea! Spune același lucru pentru că e campion. Antrenorii trebuie să aibă și calitate oratorică? V-a demonstrat-o, bate tot, spulberă tot Charalambous”, a mai spus patronul campioanei.

Darius Olaru, discurs dur după Slobozia – FCSB 2-2

„Nu ştiu, sincer. A avut o execuţie frumoasă la al doilea gol. Nu avem scuză, din păcate nu am reuşit să câştigăm. Ne doream să ştergem ce am făcut rău în prima etapă. Ne îngrijorează pentru că anul trecut am ştiut să gestionăm altfel începutul de sezon, nu am mai pierdut puncte. Nu avem ce să facem, ne aşteaptă un meci foarte dificil pe care trebuie să îl jucăm altfel. Asta e cel mai important.

Am făcut o primă repriză bună, am reuşit să marcăm, dar am primit gol rapid. Mi s-a părut cam fault la primul gol. 95 la sută dintre arbitri din prima ligă dădeau fault. Nu sunt sută la sută din punct de vedere fizic, nu am vrut pauză pentru că am vrut să îmi ajut echipa. Am avut o discuţie cu câţiva colegi. Avem colegi noi, nu le cunoaştem mişcările bine. Cred că ne-a plecat un jucător important pentru noi, deocamdată simţim şi asta în joc. Eu să îl forţez? Din punctul meu de vedere, a fost fault clar. Singura problemă a fost dacă a fost în careu faultul. El m-a împins din spate şi el eu am scăzut. Noi am jucat câteva meciuri oficiale faţă de ei, este altceva Europa. Ne vor aştepta meciuri dificile, dar trebuie să ne ridicăm nivelul pentru că Europa este altceva”, a spus Darius Olaru, conform sursei citate anterior.