Giovanni Becali anunță interesul americanilor pentru Ștefan Baiaram: „I-am spus cluburile care sunt” - Antena Sport

Giovanni Becali anunță interesul americanilor pentru Ștefan Baiaram: „I-am spus cluburile care sunt”

Daniel Işvanca Publicat: 17 ianuarie 2026, 16:29

Comentarii
Ștefan Baiaram / SPORT PICTURES

Ștefan Baiaram este în prezent cel mai important jucător de la Universitatea Craiova, dar este văzut de conducere și ca cel mai important „produs de export” al grupării din Bănie.

Giovanni Becali a vorbit despre interesul cluburilor din afară pentru fotbalistul român cotat la 4,5 milioane de euro, dar a explicat de ce are nevoie pentru a prinde un transfer la o echipă de top.

Ștefan Baiaram, aproape de transferul la o echipă de top

La începutul acestui sezon, turcii de la Istanbul Bașakșehir au înaintat o ofertă pentru Ștefan Baiaram, înainte ca oltenii să elimine formația din „Țara Semilunii” în Conference League.

Giovanni Becali a transmis că pentru starul „leilor” din Bănie există interes din America, dar a transmis și de ce ar avea nevoie pentru a prinde un transfer important la finalul acestui sezon.

„Pentru Baiaram eu am discutat cu câteva cluburi, am discutat și cu domnul Rotaru, i-am spus cluburile care sunt. Sunt cluburi importante. El are semnat cu cineva cred, dar eu am o înțelegere cu domnul Rotaru, în momentul în care echipele pe care i le-am spus eu vin să îl ia, va pleca prin firma noastră. (n.r. e vreo șansă să plece în această iarnă?) Cred că șansa lui era să meargă cu Craiova mai departe, în primăvară, să joace acele meciuri până în vară.

Eu aud din culise că și pentru Baiaram se vorbește în America. Jucătorii care pleacă în America se întorc mai repede decât din orice altă parte a lumii. Baiaram, dacă e cu picioarele pe pământ și cu capul calumea, să facă un retur calumea, să se lupte pentru titlu și pentru un loc în cupele europene și în vară să plece la o echipă importantă”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 5 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
