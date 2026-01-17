Giovanni Becali anunță interesul americanilor pentru Ștefan Baiaram: „I-am spus cluburile care sunt” - Antena Sport

Ștefan Baiaram este în prezent cel mai important jucător de la Universitatea Craiova, dar este văzut de conducere și ca cel mai important „produs de export” al grupării din Bănie.

Giovanni Becali a vorbit despre interesul cluburilor din afară pentru fotbalistul român cotat la 4,5 milioane de euro, dar a explicat de ce are nevoie pentru a prinde un transfer la o echipă de top.

Ștefan Baiaram, aproape de transferul la o echipă de top

La începutul acestui sezon, turcii de la Istanbul Bașakșehir au înaintat o ofertă pentru Ștefan Baiaram, înainte ca oltenii să elimine formația din „Țara Semilunii” în Conference League.

Giovanni Becali a transmis că pentru starul „leilor” din Bănie există interes din America, dar a transmis și de ce ar avea nevoie pentru a prinde un transfer important la finalul acestui sezon.

„Pentru Baiaram eu am discutat cu câteva cluburi, am discutat și cu domnul Rotaru, i-am spus cluburile care sunt. Sunt cluburi importante. El are semnat cu cineva cred, dar eu am o înțelegere cu domnul Rotaru, în momentul în care echipele pe care i le-am spus eu vin să îl ia, va pleca prin firma noastră. (n.r. e vreo șansă să plece în această iarnă?) Cred că șansa lui era să meargă cu Craiova mai departe, în primăvară, să joace acele meciuri până în vară.