Ianis Zicu, verdict sumbru după 1-1 cu Hermannstadt: „De acolo se retrogradează” - Antena Sport

Farul Constanța a făcut un pas greșit în lupta pentru clasarea pe un loc de play-off, reușind să scoată doar o remiză pe teren propriu contra celor de la Hermannstadt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Zicu a reacționat imediat după fluierul final și a transmis că echipa sa se află într-o situație periculoasă, mai ales după jocul prestat de „elevii” săi.

Ianis Zicu, îngrijorat după Farul – Hermannstadt 1-1

Gică Popescu a vorbit înaintea de reluarea campionatului despre situația lui Ianis Zicu, obiectivul principal al echipei din Ovidiu fiind clasarea pe un loc de play-off.

Gruparea constănțeană a evitat pe final înfrângerea contra celor de la Hermannstadt, iar rezultatul i-a dat de gândit antrenorului „marinarilor”.

„Ținând cont că egalezi pe final, te bucuri pentru acest punct. Dar per total, sunt nemulțumit. Am controlat jocul, poate nu meritam să câștigăm, dar nici să pierdem. Posesia a fost de partea noastră, ne-am creat ocaziile.