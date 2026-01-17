Ianis Zicu, verdict sumbru după 1-1 cu Hermannstadt: „De acolo se retrogradează” - Antena Sport

Farul Constanța a făcut un pas greșit în lupta pentru clasarea pe un loc de play-off, reușind să scoată doar o remiză pe teren propriu contra celor de la Hermannstadt.
Ianis Zicu a reacționat imediat după fluierul final și a transmis că echipa sa se află într-o situație periculoasă, mai ales după jocul prestat de „elevii” săi.
Ianis Zicu, îngrijorat după Farul – Hermannstadt 1-1
Gică Popescu a vorbit înaintea de reluarea campionatului despre situația lui Ianis Zicu, obiectivul principal al echipei din Ovidiu fiind clasarea pe un loc de play-off.
Gruparea constănțeană a evitat pe final înfrângerea contra celor de la Hermannstadt, iar rezultatul i-a dat de gândit antrenorului „marinarilor”.
„Ținând cont că egalezi pe final, te bucuri pentru acest punct. Dar per total, sunt nemulțumit. Am controlat jocul, poate nu meritam să câștigăm, dar nici să pierdem. Posesia a fost de partea noastră, ne-am creat ocaziile.
Cred că suntem echipa cu cele mai multe șuturi spre poarta adversă. Sunt mai multe lucruri pe care le poți lua în considerare, lipsa de încredere, câteodată e vorba de tot ce înseamnă exersarea la antrenament, discut cu ei, tratează fiecare șut cu execuție către vinclu. Nu cred că speranțele pe care le aveam pentru play-off trebuie să ne acapareze.
Trebuie să nu ajungem într-o zonă periculoasă și să avem emoții. Ești acolo, de acolo se retrogradează, din zona a doua, avem exemple destule, cum a fost Sepsi. A ratat play-off-ul, după a retrogradat”, a declarat Ianis Zicu, potrivit digisport.ro.
