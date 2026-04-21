Ilie Dumitrescu a auzit ce a spus Gigi Becali și a intervenit: „O declarație nefericită. Nu e om rău”

Ilie Dumitrescu a intervenit, după ce a auzit ce a spus Gigi Becali despre Vlad Chiricheș. Patronul de la FCSB s-a declarat fericit pentru faptul că veteranul echipei sale s-a accidentat, după victoria cu Farul, scor 3-2, din etapa a cincea a play-out-ului.

Vlad Chiricheș a fost titularizat de Mirel Rădoi la Ovidiu, bifând echipa de start a FCSB-ului pentru al doilea meci la rând. Mijlocașul a fost înlocuit în minutul 77, atunci când s-a accidentat.

Ilie Dumitrescu l-a „apărat” pe Gigi Becali, după ce acesta s-a bucurat de accidentarea lui Vlad Chicicheș. „Mister” a transmis că declarația patronul de la FCSB este un nefericită, dând asigurări că acesta nu este un „om rău”.

„Este o declarație nefericită. Eu nu îl consider pe Gigi Becali un om rău, dar a greșit. Este o persoană bună, însă a greșit! Eu cred că nu ai cum să nu fi recunoscător pentru ce a făcut Chiricheș în fotbalul românesc.

Gigi cred că este recunoscător. Eu cred că a greșit și nu trebuia să spună niciodată asta, că se bucură că s-a accidentat un jucător. Nu este în regulă și cred că și el și-a dat seama că a greșit”, a declarat Ilie Dumitrescu.