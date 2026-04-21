Ilie Dumitrescu a auzit ce a spus Gigi Becali și a intervenit: „O declarație nefericită. Nu e om rău”

Ilie Dumitrescu a intervenit, după ce a auzit ce a spus Gigi Becali despre Vlad Chiricheș. Patronul de la FCSB s-a declarat fericit pentru faptul că veteranul echipei sale s-a accidentat, după victoria cu Farul, scor 3-2, din etapa a cincea a play-out-ului.
Vlad Chiricheș a fost titularizat de Mirel Rădoi la Ovidiu, bifând echipa de start a FCSB-ului pentru al doilea meci la rând. Mijlocașul a fost înlocuit în minutul 77, atunci când s-a accidentat.
Ilie Dumitrescu a auzit ce a spus Gigi Becali și a intervenit
Ilie Dumitrescu l-a „apărat” pe Gigi Becali, după ce acesta s-a bucurat de accidentarea lui Vlad Chicicheș. „Mister” a transmis că declarația patronul de la FCSB este un nefericită, dând asigurări că acesta nu este un „om rău”.
„Este o declarație nefericită. Eu nu îl consider pe Gigi Becali un om rău, dar a greșit. Este o persoană bună, însă a greșit! Eu cred că nu ai cum să nu fi recunoscător pentru ce a făcut Chiricheș în fotbalul românesc.
Gigi cred că este recunoscător. Eu cred că a greșit și nu trebuia să spună niciodată asta, că se bucură că s-a accidentat un jucător. Nu este în regulă și cred că și el și-a dat seama că a greșit”, a declarat Ilie Dumitrescu.
Gigi Becali, discurs nemilos la adresa lui Vlad Chiricheș
După fluierul final, patronul celor de la FCSB l-a ironizat pe Vlad Chiricheș, care a evoluat 77 de minute în confruntarea de la Ovidiu, asta după ce îi ceruse lui Rădoi să îl scoată din echipă.
„Am scăpat de el până la urmă? Nu ştiu eu, să-l întreb pe Meme, poate m-a scăpat Dumnezeu de el. Nu accidentare gravă, una să ne scăpăm de el. Să facă ce vrea el, eu nu mă bag. Îl scot de pe listă dacă e la meciul de Europa”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
