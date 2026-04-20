Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, discurs nemilos la adresa lui Vlad Chiricheș, după victoria cu Farul: „Poate m-a scăpat Dumnezeu de el”

Gigi Becali, discurs nemilos la adresa lui Vlad Chiricheș, după victoria cu Farul: „Poate m-a scăpat Dumnezeu de el”

Daniel Işvanca Publicat: 20 aprilie 2026, 22:42

Comentarii
Gigi Becali, discurs nemilos la adresa lui Vlad Chiricheș, după victoria cu Farul: Poate m-a scăpat Dumnezeu de el”

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

FCSB a urcat pe prima poziție în play-out, după succesul cu scorul de 3-2 obținut pe terenul celor de la Farul Constanța, în cadrul etapei a cincea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana României a întors superb rezultatul în partea secundă, dar a fost aproape de a face un pas greșit, Târnovanu greșind flagrant la ambele goluri ale „marinarilor”.

Gigi Becali, ironic la adresa lui Vlad Chiricheș

Farul Constanța și FCSB au oferit un adevărat spectacol în epilogul etapei a cincea de play-out, iar formația antrenată de Mirel Rădoi a avut câștig de cauză la finalul celor 90 de minute, asta deși la pauză scorul era 1-0 pentru gazde.

După fluierul final, patronul celor de la FCSB l-a ironizat pe Vlad Chiricheș, care a evoluat 77 de minute în confruntarea de la Ovidiu, asta după ce îi ceruse lui Rădoi să îl scoată din echipă.

„Am scăpat de el până la urmă? Nu ştiu eu, să-l întreb pe Meme, poate m-a scăpat Dumnezeu de el. Nu accidentare gravă, una să ne scăpăm de el. Să facă ce vrea el, eu nu mă bag. Îl scot de pe listă dacă e la meciul de Europa”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Observator
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Fanatik.ro
Destinația misterioasă în care își petrece Simona Halep vacanța: ”Trăiască viața!”
Citește și
Cele mai citite
