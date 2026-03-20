Ilie Dumitrescu a descris într-un singur cuvânt ratarea campionatului, din CFR Cluj – Rapid!

Atacantul lui CFR Cluj, Alibek Aliev (29 de ani), a avut o ratare uluitoare în prima repriză a meciului cu Rapid. Aliev a trimis în bara transversală din doar câţiva metri, după ce un alt balon, trimis în transversală de Cordea, a ajuns la el. Aioani nu avea nicio şansă să intervină, dar Aliev a izbit transversala. Ratarea lui a amintit de cea a lui Petrila şi poate candida uşor la ratarea campionatului.

Ilie Dumitrescu a folosit un singur cuvânt pentru a descrie ce s-a întâmplat, “incredibil”. A spus şi că Alibek Aliev s-ar fi putut afla în offside, iar reuşita ar fi putut fi anulată în cazul în care balonul trimis de atacant ar fi intrat în poartă.

Ilie Dumitrescu, după ce a văzut ratarea campionatului, a lui Alibek Aliev: “Incredibil”

“(n.r. despre ratarea lui Alibek Aliev) Incredibil. Acolo cred că a fost poziție afară din joc”, a spus Ilie Dumitrescu pentru digisport.ro.

Ratarea uluitoare a lui Aliev a amintit de șansa uriașă irosită de Claudiu Petrila, în duelul dintre Rapid și Botoșani, din sezonul regular. Meciul din etapa a 19-a din Liga 1 s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Înaintea ocaziei din minutul 29, CFR Cluj a mai trecut pe lângă deschiderea de scor în meciul cu Rapid. În minutul 17, în urma unei lovituri de colț, Karlo Muhar a lovit și el bara.