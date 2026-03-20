Ratarea etapei în CFR Cluj – Rapid. Atacantul clujenilor, pe modelul Claudiu Petrila

Ratare uriașă în duelul dintre CFR Cluj și Rapid, din etapa a doua a play-off-ului. Atacantul lui Daniel Pancu, Alibek Aliev (29 de ani), nu a putut să marcheze din doar câțiva metri de poartă.

În minutul 29 al partidei din Gruia, Andrei Cordea fost aproape să deschidă scorul. Șutul său deviat a lovit bara laterală a porții apărate de Marian Aioani.

Balonul a ricoșat la Alibek Aliev, după ce a lovit bara. Atacantul a șutat incredibil în transversală, la o fază la care Marian Aioani era ca și învins.

Ratarea incredibilă a lui Aliev a amintit de șansa uriașă irosită de Claudiu Petrila, în duelul dintre Rapid și Botoșani, din sezonul regular. Meciul din etapa a 19-a din Liga 1 s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Înaintea ocaziei din minutul 29, CFR Cluj a mai trecut pe lângă deschiderea de scor în meciul cu Rapid. În minutul 17, în urma unei lovituri de colț, Karlo Muhar a lovit și el bara.