Ratarea etapei în CFR Cluj – Rapid. Atacantul clujenilor, pe modelul Claudiu Petrila

Viviana Moraru Publicat: 20 martie 2026, 22:28

Alibek Aliev, ratare uriașă în CFR Cluj - Rapid/ Captură Digi Sport

Ratare uriașă în duelul dintre CFR Cluj și Rapid, din etapa a doua a play-off-ului. Atacantul lui Daniel Pancu, Alibek Aliev (29 de ani), nu a putut să marcheze din doar câțiva metri de poartă.

În minutul 29 al partidei din Gruia, Andrei Cordea fost aproape să deschidă scorul. Șutul său deviat a lovit bara laterală a porții apărate de Marian Aioani.

Ratarea etapei în CFR Cluj – Rapid: Alibek Aliev a lovit bara

Balonul a ricoșat la Alibek Aliev, după ce a lovit bara. Atacantul a șutat incredibil în transversală, la o fază la care Marian Aioani era ca și învins.

Ratarea incredibilă a lui Aliev a amintit de șansa uriașă irosită de Claudiu Petrila, în duelul dintre Rapid și Botoșani, din sezonul regular. Meciul din etapa a 19-a din Liga 1 s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Înaintea ocaziei din minutul 29, CFR Cluj a mai trecut pe lângă deschiderea de scor în meciul cu Rapid. În minutul 17, în urma unei lovituri de colț, Karlo Muhar a lovit și el bara.

Giuleștenii au fost periculoși în prima repriză prin Răzvan Onea. Fundașul a trimis spectaculos un șut de la aproximativ 25 de metri de poartă, care se ducea direct în vinclu. Portarul Mihai Popa a respins cu o paradă de zile mari.

Echipele de start:

  • CFR Cluj: M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar, Keita, Korenica – Cordea, Aliev, Biliboc
    Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Kun, M. Ilie, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Fică, Șfaiț, Zahovic, Silmani
    Antrenor: Daniel Pancu
  • Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borca – Grameni, Vulturar, Moruțan – Dobre, Talisson, Petrila
    Rezerve: Iliev, Briciu, Ciobotariu, Keita, Christensen, Hromada, Gheorghe, Șucu, Harzollaj, Paraschiv, Koljic
    Antrenor: Costel Gâlcă
Explozie de prețuri la pompă, Guvernul fără plan. Românii lasă mașina pentru metrou: "E mai sustenabil"Explozie de prețuri la pompă, Guvernul fără plan. Românii lasă mașina pentru metrou: "E mai sustenabil"
Citește și:
Se caută 20.000 de angajați pe litoral. Cu cât sunt plătite cameristele, recepționerele și chelnerii
Observator
Se caută 20.000 de angajați pe litoral. Cu cât sunt plătite cameristele, recepționerele și chelnerii
Georgina Rodriguez, din nou în centrul atenției. Cum s-a prezentat logodnica lui Cristiano Ronaldo la un eveniment
Fanatik.ro
Georgina Rodriguez, din nou în centrul atenției. Cum s-a prezentat logodnica lui Cristiano Ronaldo la un eveniment
23:25

Ilie Dumitrescu a descris într-un singur cuvânt ratarea campionatului, din CFR Cluj – Rapid!
22:55

LIVE VIDEOEstrela Amadora – Casa Pia 3-0. Ianis Stoica a scos un penalty pentru gazde!
22:50

LIVE TEXTCFR Cluj – Rapid 1-0. Ritm de play-off în Gruia! Korenica a deschis scorul
22:13

Sorana Cîrstea, calificare fantastică în turul trei la WTA Miami! Românca a eliminat una dintre favorite
22:01

„Trebuie să te respecți”. Plecat de la FCSB, Mihai Pintilii și-a făcut praf foștii jucători după victoria cu UTA
21:50

“Nu-mi convine” Învins a treia oară de FCSB, Adrian Mihalcea a cedat: “Nu vreau să vorbesc mai mult”
Vezi toate știrile
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 4 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 5 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce” 6 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav