Ratarea etapei în CFR Cluj – Rapid. Atacantul clujenilor, pe modelul Claudiu Petrila

Ratare uriașă în duelul dintre CFR Cluj și Rapid, din etapa a doua a play-off-ului. Atacantul lui Daniel Pancu, Alibek Aliev (29 de ani), nu a putut să marcheze din doar câțiva metri de poartă.
În minutul 29 al partidei din Gruia, Andrei Cordea fost aproape să deschidă scorul. Șutul său deviat a lovit bara laterală a porții apărate de Marian Aioani.
Ratarea etapei în CFR Cluj – Rapid: Alibek Aliev a lovit bara
Balonul a ricoșat la Alibek Aliev, după ce a lovit bara. Atacantul a șutat incredibil în transversală, la o fază la care Marian Aioani era ca și învins.
Ratarea incredibilă a lui Aliev a amintit de șansa uriașă irosită de Claudiu Petrila, în duelul dintre Rapid și Botoșani, din sezonul regular. Meciul din etapa a 19-a din Liga 1 s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
Înaintea ocaziei din minutul 29, CFR Cluj a mai trecut pe lângă deschiderea de scor în meciul cu Rapid. În minutul 17, în urma unei lovituri de colț, Karlo Muhar a lovit și el bara.
Giuleștenii au fost periculoși în prima repriză prin Răzvan Onea. Fundașul a trimis spectaculos un șut de la aproximativ 25 de metri de poartă, care se ducea direct în vinclu. Portarul Mihai Popa a respins cu o paradă de zile mari.
Echipele de start:
- CFR Cluj: M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Muhar, Keita, Korenica – Cordea, Aliev, Biliboc
Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Kun, M. Ilie, Djokovic, Perianu, Deac, Păun, Fică, Șfaiț, Zahovic, Silmani
Antrenor: Daniel Pancu
- Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borca – Grameni, Vulturar, Moruțan – Dobre, Talisson, Petrila
Rezerve: Iliev, Briciu, Ciobotariu, Keita, Christensen, Hromada, Gheorghe, Șucu, Harzollaj, Paraschiv, Koljic
Antrenor: Costel Gâlcă
- Ilie Dumitrescu a descris într-un singur cuvânt ratarea campionatului, din CFR Cluj – Rapid!
- CFR Cluj – Rapid 1-0. Ritm de play-off în Gruia! Korenica a deschis scorul
