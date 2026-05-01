Momentul în care Lasmine Latovlevici a luat maşina lui Mihai Costea şi a făcut accident cu autocarul FCSB. Ce a urmat

Adi Popa a povestit o întâmplare incredibilă petrecută pe vremea când era coleg la FCSB cu Iasmine Latovlevici şi Mihai Costea. Fundaşul lateral i-a cerut maşina lui “Nilă” pentru a da o tură în jurul vechiului Stadion Ghencea.
Bineînţeles că atacantul i-a dat cheile pe loc. Lato s-a suit la volan şi a intrat în autocarul echipei, care urma să îi ducă pe roş-albaştri la Târgu Jiu pentru un meci cu Pandurii.
Lasmine Latovlevici a luat maşina lui Mihai Costea şi a făcut accident cu autocarul FCSB
După ce i-a adus ceva pagube maşinii, Latovlevici s-a oferit evident să plătească despăgubirile şi a ajuns până la urmă să cumpere maşina de la colegul său.
”I-a luat Lato (n.r. Iasmin Latovlevici) mașina în parcare și a făcut accident cu autocarul. Avea o mașină mai puternică și Lato: `Dă și mie să dau o tură`. La vechiul Ghencea puteai să înconjori stadionul. Plecam la Târgu Jiu. Autocarul era acolo, deasupra vestiarelor.
Lato plecase pe partea cealaltă să dea tura și pe partea asta autocarul. S-au întâlnit la peluza nord. Eram în spate, în autocar, cu Dodel (n.r. Cristi Tănase) și-l văd că țipă la un moment dat: `Lato, Lato, Lato!`. Până să-i zică șoferului, era cu mașina în peluza nord.
(n.r. a fost avariată mașina?) Destul de rău. Nu s-a pus problema (n.r. să se supere Mihai Costea), i-a plătit și a rămas Lato cu mașina, i-a dat banii pe ea. Îți dai seama, un accident înainte de meci. Abia s-a mai închis ușa autocarului”, a declarat Adi Popa, potrivit Iamsport.
