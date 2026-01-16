Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: "Nu mai sugrumați cluburile cu asta" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: “Nu mai sugrumați cluburile cu asta”

Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: “Nu mai sugrumați cluburile cu asta”

Andrei Nicolae Publicat: 16 ianuarie 2026, 9:43

Comentarii
Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: Nu mai sugrumați cluburile cu asta

Ilie Dumitrescu și Gică Popescu, în timpul unui eveniment / Profimedia

Ilie Dumitrescu a decis să revină în fotbal după 16 ani și să semneze cu Federația Română de Fotbal, unde va fi prezent în trei proiecte, printre care și unul care se ocupă de tranziția de la juniori la seniori a jucătorilor. Recent, Gică Popescu, președintele celor de la Farul, a comentat numirea lui “Mister” în cadrul unei emisiuni în care au fost prezenți amândoi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Federația Română de Fotbal l-a cooptat pe Ilie Dumitrescu, care va ocupa funcția de Player Transition Manager, va fi ambasador al proiectului de promovare al finalei Europa League pentru care FRF licitează în anii 2028 și 2029, dar va fi și în managementul unui proiect dedicat antrenorilor cu Licență Pro și Licență A.

Cum a decurs dialogul dintre Gică Popescu și Ilie Dumitrescu

Revenirea în fotbal a fostului membru al Generației de Aur a tras diverse reacții, iar Gică Popescu a fost unul dintre cei care au ridicat la fileu o problemă în ceea ce privește departamentul Professional Club Services, cel care se ocupă de tranziția tinerilor.

Deși nu l-a atacat pe Ilie Dumitrescu, președintele de la Farul a părut deranjat de decizia federației cu privire la acest proiect, menționând că există prea multe secții de copii și juniori, iar fotbaliștii nu au unde să se ducă odată ce termină faza incipientă din cariera lor.

  • Gică Popescu: “În 2014, când voiam să candidez ca președinte la FRF, unul dintre capitolele importante era tranziția juniorilor către seniori, deci este o problemă. În 2014 erau 3.200 de copii care terminau junioratul și nu aveau unde să joace.

Îi doresc succes lui Ilie, ca acești copii care se maturizează mai târziu sau nu găsesc loc la echipele de seniori din Liga 2, Liga 3, să continue undeva, să nu se oprească“.

Reclamă
Reclamă
  • Ilie Dumitrescu: “Îmi e teamă că îmi va fi foarte greu ca tu, reprezentant FRF…“.
  • Gică Popescu: “Lasă-mă să termin! Ilie, dacă vreți să fiți parteneri, nu mai sugrumați cluburile cu atâtea echipe de juniori.

Avem undeva la 14 echipe pe care trebuie să le punem să joace la final de săptămână. De unde, oameni buni, să susții toată această încărcare pe cluburi“.

  • Ilie Dumitrescu: “Eu cred că scopul Federației a fost să fim la curent cu ce se întâmplă“.
  • Gică Popescu: “Ilie va avea susținerea noastră dacă vine cu idei bune, noi le primim pentru că nu suntem deținătorii adevărului absolut, chiar dacă avem cea mai bună academie din România“, a fost dialogul dintre cei doi, potrivit digisport.ro.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine este medieșeanul prădat de hoți. Oferă 1 milion euro recompensă: "Te caut și în gaură de șarpe"
Observator
Cine este medieșeanul prădat de hoți. Oferă 1 milion euro recompensă: "Te caut și în gaură de șarpe"
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului suveranist. Banii încasați de la YouTube
Fanatik.ro
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului suveranist. Banii încasați de la YouTube
12:57
FC Argeş – FCSB LIVE TEXT (20:00). Primul meci oficial din 2026. Campioana continuă lupta pentru play-off
12:52
Kyros Vassaras, decizie radicală. A exclus de pe lista UEFA observatorul de la semifinala UCL din 2025
12:17
VIDEODunk-ul anului în NBA! Patru oameni nu au reușit să oprească un singur jucător. Faza formidabilă
12:14
Jannik Sinner, mai puternic după suspendarea de dopaj: “Văd lucrurile diferit”
11:50
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
11:49
Antrenorul de la Al-Ain și-a făcut prima impresie despre Adrian Șut: “Sunt mulțumit”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Fostul jucător de la Real Madrid va fi coleg cu Messi 2 EXCLUSIVEdi Iordănescu și-a găsit echipă! Fostul selecționer a bătut palma cu o fostă campioană! Singurul impediment 3 Gigi Becali a găsit înlocuitor pentru Bîrligea: “Jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani” 4 Răsturnare de situaţie în cazul lui Ciprian Deac. Ce se întâmplă cu el, decizia oficială luată de CFR Cluj 5 Vestea momentului în Liga 1! Cătălin Cîrjan i-a dat răspunsul lui Metalist 1925 Harkov 6 Gigi Becali a răbufnit când l-a auzit pe Andrei Nicolescu: “Să spui asemenea minciuni? Mi-am schimbat părerea”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”Transfer la Dinamo. Românul de la AC Milan semnează cu “câinii”
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”