Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: "Nu mai sugrumați cluburile cu asta" - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a decis să revină în fotbal după 16 ani și să semneze cu Federația Română de Fotbal, unde va fi prezent în trei proiecte, printre care și unul care se ocupă de tranziția de la juniori la seniori a jucătorilor. Recent, Gică Popescu, președintele celor de la Farul, a comentat numirea lui “Mister” în cadrul unei emisiuni în care au fost prezenți amândoi.

Federația Română de Fotbal l-a cooptat pe Ilie Dumitrescu, care va ocupa funcția de Player Transition Manager, va fi ambasador al proiectului de promovare al finalei Europa League pentru care FRF licitează în anii 2028 și 2029, dar va fi și în managementul unui proiect dedicat antrenorilor cu Licență Pro și Licență A.

Cum a decurs dialogul dintre Gică Popescu și Ilie Dumitrescu

Revenirea în fotbal a fostului membru al Generației de Aur a tras diverse reacții, iar Gică Popescu a fost unul dintre cei care au ridicat la fileu o problemă în ceea ce privește departamentul Professional Club Services, cel care se ocupă de tranziția tinerilor.

Deși nu l-a atacat pe Ilie Dumitrescu, președintele de la Farul a părut deranjat de decizia federației cu privire la acest proiect, menționând că există prea multe secții de copii și juniori, iar fotbaliștii nu au unde să se ducă odată ce termină faza incipientă din cariera lor.

Gică Popescu: “În 2014, când voiam să candidez ca președinte la FRF, unul dintre capitolele importante era tranziția juniorilor către seniori, deci este o problemă. În 2014 erau 3.200 de copii care terminau junioratul și nu aveau unde să joace.

Îi doresc succes lui Ilie, ca acești copii care se maturizează mai târziu sau nu găsesc loc la echipele de seniori din Liga 2, Liga 3, să continue undeva, să nu se oprească“.