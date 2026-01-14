Ce rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică - Antena Sport

Ilie Dumitrescu revine în fotbal şi la Federaţia Română de Fotbal. Ce rol va ocupa? Federația va înființa un departament, pe care fostul component al Generaţiei de Aur îl va conduce, care să ofere sprijin cluburilor și academiilor în tranziția de la juniori către seniori.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai exact, cluburile vor beneficia de informații, statistici, detalii despre modul în care se face această trecere în campionatele din Franța, Belgia, Norvegia, Danemarca, acolo unde echipele promovează jucători foarte tineri.

Anunţul a fost făcut de Ilie Dumitrescu recent. ”Trecerea este importantă. Ăsta e un subiect pe care o să-l abordez. Vreau să intru într-un proiect de genul ăsta. Aș vrea să mă implic la cluburi, la academii, pentru a gestiona tranziția de la copii și juniori la seniori, pentru că impactul este foarte mare. Sunt foarte multe exemple. Aș începe cu exemplul Ianis Hagi. L-ați văzut când a plecat la Fiorentina? Juca număr 10 la Farul. După un an și ceva la Fiorentina, când s-a întors, era altul. Ăsta e cel mai bun exemplu. Ceea ce înseamnă să lucrezi. O să vedem cum o să mă implic, dar îmi doresc foarte tare chestia asta, la nivel de academii. Vreau să fac eu un proiect. Chiar îmi doresc să fac chestia asta. Nu ceva teoretic, să mă implic practic. Da, cred că va ieși anul ăsta”, spunea Dumitrescu la Digi Sport, fără a oferi și alte amănunte.

Colaboarea lui Ilie Dumitrescu cu FRF va fi oficializată miercuri, pe 14 ianuarie, de către președintele Răzvan Burleanu.