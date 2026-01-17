Ilie Dumitrescu nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB! Pe cine a criticat după înfrângerea cu FC Argeş: "Nicio şansă" - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu nu i-a menajat pe jucătorii de la FCSB! Pe cine a criticat după înfrângerea cu FC Argeş: “Nicio şansă”

Alex Masgras Publicat: 17 ianuarie 2026, 8:32

Ilie Dumitrescu / Antena Sport

Ilie Dumitrescu i-a pus la zid pe jucătorii de la FCSB care au intrat în repriza a doua şi nu au reuşit să facă diferenţa cu FC Argeş. Campioana României a început cum nu se putea mai rău anul 2026, cu o înfrângere la Mioveni, scor 0-1, iar echipa lui Charalambous începe să tremure serios pentru calificarea în play-off, după entuziasmul de la finalul anului, atunci când lucrurile păreau să îşi revină.

Octavian Popescu şi Mamadou Thiam, doi jucători introduşi în repriza a doua, au evoluat sub aşteptări.

Ilie Dumitrescu i-a criticat pe Octavian Popescu şi Mamadou Thiam

Chiar dacă a recunoscut că cei doi nu au avut parte de minute multe la dispoziţie, Ilie Dumitrescu a dat de înţeles că se aştepta la mai multe de la fotbalistul de 23 de ani. De asemenea, el a lăudat echipa lui Bogdan Andone şi consideră că FCSB nu avea nicio şansă de a se impune după prestaţia de vineri seară:

“Un joc solid al echipei conduse de Bogdan Andone. A cedat deliberat terenul, a acoperit foarte bine spațiile, a câștigat dueluri, în nicio zonă FCSB nu a reușit să creeze dezechilibru, chiar dacă are jucători cu tehnică superioară, Olaru, Miculescu, Stoian.

Mă uitam și la Tavi Popescu, foarte puțin, n-a avut foarte multe minute la dispoziție. Thiam, la fel. În momentul în care nu câștigi dueluri, nu joci între linii… A fost un joc de uzură.

FCSB a avut doar o prezență bună în terenul adversarului, fără situații importante de gol, cu un joc destul de discret. Nu avea nicio șansă să câștige în seara asta”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

În urma acestui prim meci din 2026, FCSB rămâne pe locul 9, 31 de puncte, în timp ce FC Argeş şi-a consolidat locul 5, cu 37 de puncte. Campioana României se află acum la 2 puncte de locurile de play-off, dar diferenţa se poate mări, dacă Oţelul Galaţi se va impune în meciul din Gruia, cu CFR Cluj.

