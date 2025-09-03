Întăriri pentru Costel Gâlcă la Rapid. Victor Angelescu a confirmat un nou transfer: "Am discutat cu Dan Şucu" - Antena Sport

Costel Gâlcă va primi întăriri la Rapid, în această pauză datorată meciurilor echipelor naţionale. Victor Angelescu a anunţat că se poartă negocieri avansate pentru un nou transfer la formaţia giuleşteană.

Preşedintele celor de la Rapid a anunţat că până la finalul acestei săptămâni, Rapid va avea un nou jucător în lot. El a oferit declaraţii şi despre forma giuleştenilor din acest start de sezon, echipa fiind neînvinsă după opt etape.

Întăriri pentru Costel Gâlcă la Rapid

Angelescu a mai declarat că în urma discuţiilor purtate cu Dan Şucu, a ajuns la concluzia că Rapid are un lot solid şi nu a fost nevoie de prea multe transferuri, în această vară. Acesta a transmis, de asemenea, că obiectivul lor este să creeze un grup puternic în Giuleşti.

“Mă aşteptam să începem bine, să avem un sezon bun. Am crezut de la început că, dacă mergem pe continuitate, vom avea rezultate bune. Am avut încredere în lotul de jucători. Sezonul trecut a fost o problemă de omogenitate. Nu au avut timp să se integreze. Anul ăsta nu am vândut şi am adus puţini jucători. Aş fi semnat cu două mâini să avem 18 puncte după primele 8 etape. Normal că mă bucur.

Am avut o discuţie cu domnul Şucu înainte să vină Gâlcă. Am ajuns la concluzia că avem un lot foarte bun. Ştiam dinainte, chiar şi din discuţiile purtate cu Marius Şumudică, că avem jucători buni. Eu am spus faptul că problema la noi era că nu aveam linişte. Tot timpul se întâmpla ceva.