Prinde FCSB play-off-ul? Ce spun statisticienii, după eșecul rușinos cu Metaloglobus - Antena Sport

Deși părea să-și fi revenit după victoria cu Universitatea Craiova, FCSB a făcut un nou pas greșit în campionatul intern. Metaloglobus, formația promovată în premieră în Liga 1, a obținut un succes istoric în fața roș-albaștrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu acest rezultat neașteptat, șansele de calificare în play-off au scăzut pentru gruparea antrenată de Elias Charalambous, însă statisticienii sunt de părere că echipa campioană va lupta și în acest sezon pentru titlu.

FCSB, cotată în continuare cu șanse la play-off

FCSB este departe în continuare de zona de play-off, iar jocul și rezultatele nu sunt deloc de partea formației antrenate de Elias Charalambous. Eșecul cu Metaloglobus a dinamitat și mai mult atmosfera din cadrul echipei.

Chiar și așa, statisticienii de la Football Meets Data sunt de părere că gruparea roș-albastră va reuși să redreseze situația și să prindă în ultimul moment play-off-ul. Concret, campioana en-titre ar avea șanse de 51% să se califice în primele șase, dar și 49% șanse să joace în play-out.

Tot sursa citată menționează că Universitatea Craiova, Rapid București, FC Botoșani și Dinamo sunt aproape sigure de prezența în play-off. Alături de acestea, FC Argeș ar fi a șasea echipă care ar completa această luptă la campionat, ceea ce înseamnă că CFR Cluj ar juca în play-out.