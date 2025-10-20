Prinde FCSB play-off-ul? Ce spun statisticienii, după eșecul rușinos cu Metaloglobus - Antena Sport

Închide meniul
Prinde FCSB play-off-ul? Ce spun statisticienii, după eșecul rușinos cu Metaloglobus

Home | Fotbal | Liga 1 | Prinde FCSB play-off-ul? Ce spun statisticienii, după eșecul rușinos cu Metaloglobus

Prinde FCSB play-off-ul? Ce spun statisticienii, după eșecul rușinos cu Metaloglobus

Daniel Işvanca Publicat: 20 octombrie 2025, 17:52

Prinde FCSB play-off-ul? Ce spun statisticienii, după eșecul rușinos cu Metaloglobus

Jucătorii celor de la FCSB / PORT PICTURES

Deși părea să-și fi revenit după victoria cu Universitatea Craiova, FCSB a făcut un nou pas greșit în campionatul intern. Metaloglobus, formația promovată în premieră în Liga 1, a obținut un succes istoric în fața roș-albaștrilor.

Cu acest rezultat neașteptat, șansele de calificare în play-off au scăzut pentru gruparea antrenată de Elias Charalambous, însă statisticienii sunt de părere că echipa campioană va lupta și în acest sezon pentru titlu.

FCSB, cotată în continuare cu șanse la play-off

FCSB este departe în continuare de zona de play-off, iar jocul și rezultatele nu sunt deloc de partea formației antrenate de Elias Charalambous. Eșecul cu Metaloglobus a dinamitat și mai mult atmosfera din cadrul echipei.

Chiar și așa, statisticienii de la Football Meets Data sunt de părere că gruparea roș-albastră va reuși să redreseze situația și să prindă în ultimul moment play-off-ul. Concret, campioana en-titre ar avea șanse de 51% să se califice în primele șase, dar și 49% șanse să joace în play-out.

Tot sursa citată menționează că Universitatea Craiova, Rapid București, FC Botoșani și Dinamo sunt aproape sigure de prezența în play-off. Alături de acestea, FC Argeș ar fi a șasea echipă care ar completa această luptă la campionat, ceea ce înseamnă că CFR Cluj ar juca în play-out.

CFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectateCFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate
Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

1 „Îi vom da". Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe" Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 5 „Rușinos". Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit 6 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial
