Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma - Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | „Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit

„Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit

Publicat: 19 octombrie 2025, 11:54

Comentarii
Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit

Cristi Chivu și Gian Piero Gasperini/ Profimedia

Gian Piero Gasperini (67 de ani) a răbufnit după ce a fost învins de Cristi Chivu (44 de ani) în AS Roma – Inter 0-1, duelul din etapa a șaptea din Serie A. Italianul a avut o reacție dură la finalul partidei de pe Olimpico. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gasperini a transmis că eșecul suferit de echipa sa este unul „rușinos”, ținând cont de faptul că AS Roma a șutat de nu mai puțin de 15 ori la poarta lui Sommer. 

Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1 

Totodată, Gian Piero Gasperini a subliniat că echipa sa are nevoie de mai multă forță și precizie în fața porții, pentru a reuși să marcheze. Inter a decis partida încă din minutul șase, după golul marcat de Bonny. 

Înfrângerea nu ne convine. Meritam un rezultat diferit: am avut 15 șuturi la poartă. E rușinos, dar am încredere în viitor. Ne-a lipsit forța și precizia. Am fost pedepsiți de un episod: nu ar fi trebuit să comitem offside-ul și să riscăm o astfel de situație”, a declarat Gian Piero Gasperini, conform jurnalistului Nicolo Schira. 

Inter a devenit prima echipă din istoria campionatului italian care reușește să o învingă pe AS Roma de cinci ori la rând în deplasare, conform statisticienilor de la Opta.  

Reclamă
Reclamă

Inter a obținut astfel o performanță remarcabilă, sub comanda lui Cristi Chivu. Nerazzurrii au urcat provizoriu și pe primul loc în Serie A, putând fi depășiți doar de AC Milan, care se va duela duminică cu Fiorentina.  

Ultima dată, AS Roma a învins-o pe teren propriu pe Inter în urmă cu nouă ani. La momentul respectiv, trupa de pe Olimpico se impunea cu 2-1. Pe Meazza, Roma i-a învins pe nerazzurri în sezonul trecut, scor 1-0. 

"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va termina derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, Dinamo - Rapid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Observator
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de autorități în ultimii 20 de ani. Complexul s-a umplut de gunoaie și buruieni, deși lângă el s-au construit blocuri noi
Fanatik.ro
Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de autorități în ultimii 20 de ani. Complexul s-a umplut de gunoaie și buruieni, deși lângă el s-au construit blocuri noi
14:30
Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1. Clubul care-l vrea pe bancă: „Putem confirma”
14:10
LIVE VIDEORomânia – Germania se joacă ACUM. Tricolorele luptă pentru aur în finala Campionatului European!
13:39
Cristi Borcea, mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo – Rapid: „Ne dăm examenul”. Pe ce jucător mizează
13:20
Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1
12:50
Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus
12:26
Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (21:45). Verstappen, în pole
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 4 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus 5 Anunţul lui Gigi Becali despre plecarea lui Charalambous şi Pintilii 6 VIDEOMax Verstappen, pole position în Marele Premiu al Statelor Unite. Tur perfect la Austin
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”