„Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma - Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit - Antena Sport

Gian Piero Gasperini (67 de ani) a răbufnit după ce a fost învins de Cristi Chivu (44 de ani) în AS Roma – Inter 0-1, duelul din etapa a șaptea din Serie A. Italianul a avut o reacție dură la finalul partidei de pe Olimpico.
Gasperini a transmis că eșecul suferit de echipa sa este unul „rușinos”, ținând cont de faptul că AS Roma a șutat de nu mai puțin de 15 ori la poarta lui Sommer.
Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1
Totodată, Gian Piero Gasperini a subliniat că echipa sa are nevoie de mai multă forță și precizie în fața porții, pentru a reuși să marcheze. Inter a decis partida încă din minutul șase, după golul marcat de Bonny.
„Înfrângerea nu ne convine. Meritam un rezultat diferit: am avut 15 șuturi la poartă. E rușinos, dar am încredere în viitor. Ne-a lipsit forța și precizia. Am fost pedepsiți de un episod: nu ar fi trebuit să comitem offside-ul și să riscăm o astfel de situație”, a declarat Gian Piero Gasperini, conform jurnalistului Nicolo Schira.
Inter a devenit prima echipă din istoria campionatului italian care reușește să o învingă pe AS Roma de cinci ori la rând în deplasare, conform statisticienilor de la Opta.
Inter a obținut astfel o performanță remarcabilă, sub comanda lui Cristi Chivu. Nerazzurrii au urcat provizoriu și pe primul loc în Serie A, putând fi depășiți doar de AC Milan, care se va duela duminică cu Fiorentina.
Ultima dată, AS Roma a învins-o pe teren propriu pe Inter în urmă cu nouă ani. La momentul respectiv, trupa de pe Olimpico se impunea cu 2-1. Pe Meazza, Roma i-a învins pe nerazzurri în sezonul trecut, scor 1-0.
