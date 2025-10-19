„Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma - Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit - Antena Sport

Gian Piero Gasperini (67 de ani) a răbufnit după ce a fost învins de Cristi Chivu (44 de ani) în AS Roma – Inter 0-1, duelul din etapa a șaptea din Serie A. Italianul a avut o reacție dură la finalul partidei de pe Olimpico.

Gasperini a transmis că eșecul suferit de echipa sa este unul „rușinos”, ținând cont de faptul că AS Roma a șutat de nu mai puțin de 15 ori la poarta lui Sommer.

Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1

Totodată, Gian Piero Gasperini a subliniat că echipa sa are nevoie de mai multă forță și precizie în fața porții, pentru a reuși să marcheze. Inter a decis partida încă din minutul șase, după golul marcat de Bonny.

„Înfrângerea nu ne convine. Meritam un rezultat diferit: am avut 15 șuturi la poartă. E rușinos, dar am încredere în viitor. Ne-a lipsit forța și precizia. Am fost pedepsiți de un episod: nu ar fi trebuit să comitem offside-ul și să riscăm o astfel de situație”, a declarat Gian Piero Gasperini, conform jurnalistului Nicolo Schira.

Inter a devenit prima echipă din istoria campionatului italian care reușește să o învingă pe AS Roma de cinci ori la rând în deplasare, conform statisticienilor de la Opta.