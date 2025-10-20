Iuliu Mureșan, prima reacție după revenirea la CFR Cluj: „E greu să refuz, are vorba dulce, mieroasă” - Antena Sport

Iuliu Mureșan a revenit la CFR Cluj și va ocupa din nou funcția de președinte la clubul din Gruia. Cel de numele căruia se leagă cele mai importante performanțe din istoria „feroviarilor” a fost prezentat oficial luni, 20 octombrie.
Acesta a vorbit despre șansa de a conduce din nou destinele uneia dintre cele mai puternice echipe din fotbalul românesc, dar și despre felul în care au decurs negocierile cu Neluțu Varga.
Iuliu Mureșan, entuziasmat după revenirea în Gruia
CFR Cluj are un sezon dezastruos, iar după șocul produs la nivelul băncii tehnice, după eșecul umilitor cu suedezii de la Hacken, s-a produs unul și la nivel administrativ. Cristi Balaj a făcut un pas în spate și i-a lăsat loc liber lui Iuliu Mureșan.
Conducător al clubului din Gruia în perioada 2001 – 2018, Mureșan a povestit cum au decurs discuțiile cu patronul Neluțu Varga și a explicat ce schimbări dorește să aducă la nivelul echipei.
„Și pe mine m-a surprins revenirea. Nu pot să neg. De câteva zile sunt în discuții mai ample cu Neluțu Varga și CFR. Am mai discutat și acum o lună și ceva, dar doar ca principiu. De o săptămână au fost discuții mai concrete. Aseară (n.r. – 19 octombrie) am ajuns la un acord.
E greu pentru că îl cunosc de mulți ani, e greu să îl refuz, are vorba dulce, mieroasă. Nu am avut cu el niciun fel de discuții. Niciodată. Am plecat după ce au venit ei, după un an și jumătate pentru că atât am avut contractul. A fost de comun acord să nu prelungim. Dovadă e că vom colabora din nou”.
Iuliu Mureșan: „Vom încerca să ridicăm nivelul la club”
„Am făcut o asociere foarte bună între Eusebiu și Balaj. A fost și acel spectacol la Opera din Cluj. Am avut invitați excepționali, cu sportivi care au făcut istorie. Au fost lucruri frumoase, dar sunt deja istorie. E un trecut care ne onorează și trebuie să îl onorăm cu prezentul.
Vom încerca să ridicăm nivelul la club. Ce mă bucură e că am primit sute de telefoane și zeci de mesaje. Mă așteaptă și suporterii și cei din club. Am primit niște mesaje foarte frumoase și se bucură că am revenit. Sper ca bucuria pe care o simt ei, eu să o răsplătesc prin aducerea de rezultate”, a declarat noul președinte de la CFR Cluj, potrivit digisport.ro.
- Hermannstadt – Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura și obțin primul succes în deplasare din acest sezon
- Lovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul
- Petrolul – CFR Cluj (LIVE TEXT 20:30). „Feroviarii” vor prima victorie în deplasare. Echipele de start
- Prinde FCSB play-off-ul? Ce spun statisticienii, după eșecul rușinos cu Metaloglobus
- Reacţia lui Piţurcă după scandalul dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu! Ce a spus de gestul selecţionerului