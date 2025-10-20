Hermannstadt - Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura și obțin primul succes în deplasare din acest sezon - Antena Sport

Csikszereda a produs o nouă surpriză pe prima scenă a fotbalului românesc și s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa cu numărul 13 din Liga 1.

Formația antrenată de Robert Ilyeș a bifat al șaptelea meci fără eșec din campionatul intern și a urcat pe locul 13 în clasament, peste gruparea sibiană.

Csikszereda, 7 etape consecutive fără eșec în Liga 1

Csikszereda a produs o nouă surpriză în campionatul României și a câștigat primul meci în deplasare din acest sezon, scor 2-0 cu Hermannstadt. Formația antrenată de Marius Măldărășanu a suferit a șaptea înfrângere din actuala ediție de campionat.

Oaspeții au deschis scorul pe Municipalul din Sibiu în minutul 38 al partidei. Marton Eppel a profitat de o mare eroare a lui Selimovic, care i-a pasat inexplicabil și l-a lăsat singur cu Căbuz, iar vârful ciucanilor nu a ratat.

Sibienii au condus ostilitățile în repriza a doua, iar băieții lui Măldărășanu au încercat să reintre în meci. Din păcate, nu a fost posibil, asta pentru că gruparea oaspete a mai punctat o dată în minutul 77 prin Jebari. A fost și golul prin care s-a stabilit scorul final al disputei.