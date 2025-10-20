Hermannstadt - Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura și obțin primul succes în deplasare din acest sezon - Antena Sport

Csikszereda a produs o nouă surpriză pe prima scenă a fotbalului românesc și s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa cu numărul 13 din Liga 1.
Formația antrenată de Robert Ilyeș a bifat al șaptelea meci fără eșec din campionatul intern și a urcat pe locul 13 în clasament, peste gruparea sibiană.
Csikszereda, 7 etape consecutive fără eșec în Liga 1
Csikszereda a produs o nouă surpriză în campionatul României și a câștigat primul meci în deplasare din acest sezon, scor 2-0 cu Hermannstadt. Formația antrenată de Marius Măldărășanu a suferit a șaptea înfrângere din actuala ediție de campionat.
Oaspeții au deschis scorul pe Municipalul din Sibiu în minutul 38 al partidei. Marton Eppel a profitat de o mare eroare a lui Selimovic, care i-a pasat inexplicabil și l-a lăsat singur cu Căbuz, iar vârful ciucanilor nu a ratat.
Sibienii au condus ostilitățile în repriza a doua, iar băieții lui Măldărășanu au încercat să reintre în meci. Din păcate, nu a fost posibil, asta pentru că gruparea oaspete a mai punctat o dată în minutul 77 prin Jebari. A fost și golul prin care s-a stabilit scorul final al disputei.
- Lovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul
- Petrolul – CFR Cluj (LIVE TEXT 20:30). „Feroviarii” vor prima victorie în deplasare. Echipele de start
- Iuliu Mureșan, prima reacție după revenirea la CFR Cluj: „E greu să refuz, are vorba dulce, mieroasă”
- Prinde FCSB play-off-ul? Ce spun statisticienii, după eșecul rușinos cu Metaloglobus
- Reacţia lui Piţurcă după scandalul dintre Mirel Rădoi şi Mircea Lucescu! Ce a spus de gestul selecţionerului