Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hermannstadt - Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura și obțin primul succes în deplasare din acest sezon - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Hermannstadt – Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura și obțin primul succes în deplasare din acest sezon

Hermannstadt – Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura și obțin primul succes în deplasare din acest sezon

Daniel Işvanca Publicat: 20 octombrie 2025, 19:59

Comentarii
Hermannstadt – Csikszereda 0-2. Ciucanii dau lovitura și obțin primul succes în deplasare din acest sezon

Hermannstadt - Csikszereda / SPORT PICTURES

Csikszereda a produs o nouă surpriză pe prima scenă a fotbalului românesc și s-a impus cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Hermannstadt, în etapa cu numărul 13 din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația antrenată de Robert Ilyeș a bifat al șaptelea meci fără eșec din campionatul intern și a urcat pe locul 13 în clasament, peste gruparea sibiană.

Csikszereda, 7 etape consecutive fără eșec în Liga 1

Csikszereda a produs o nouă surpriză în campionatul României și a câștigat primul meci în deplasare din acest sezon, scor 2-0 cu Hermannstadt. Formația antrenată de Marius Măldărășanu a suferit a șaptea înfrângere din actuala ediție de campionat.

Oaspeții au deschis scorul pe Municipalul din Sibiu în minutul 38 al partidei. Marton Eppel a profitat de o mare eroare a lui Selimovic, care i-a pasat inexplicabil și l-a lăsat singur cu Căbuz, iar vârful ciucanilor nu a ratat.

Sibienii au condus ostilitățile în repriza a doua, iar băieții lui Măldărășanu au încercat să reintre în meci. Din păcate, nu a fost posibil, asta pentru că gruparea oaspete a mai punctat o dată în minutul 77 prin Jebari. A fost și golul prin care s-a stabilit scorul final al disputei.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
Observator
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga. Exclusiv
19:12
BREAKING NEWSLovitură cumplită pentru CFR Cluj! Louis Munteanu, out înaintea meciului cu Petrolul
19:04
Petrolul – CFR Cluj (LIVE TEXT 20:30). „Feroviarii” vor prima victorie în deplasare. Echipele de start
18:58
Iuliu Mureșan, prima reacție după revenirea la CFR Cluj: „E greu să refuz, are vorba dulce, mieroasă”
17:56
VideoAntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 octombrie
17:52
Prinde FCSB play-off-ul? Ce spun statisticienii, după eșecul rușinos cu Metaloglobus
17:47
EXCLUSIVCum l-au convins polonezii pe Edi Iordănescu să rămână la Legia după ce românul a cerut rezilierea
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus 5 „Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit 6 Gata! Pleacă Charalambous și Pintilii de la FCSB? Gigi Becali a făcut anunţul oficial
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus