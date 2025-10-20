Cum l-au convins polonezii pe Edi Iordănescu să rămână la Legia după ce românul a cerut rezilierea - Antena Sport

Edi Iordănescu (47 de ani) a cerut rezilierea contractului cu Legia Varşovia. Legia a ajuns la 3 înfrângeri la rând. A pierdut acasă cu Samsunspor, în Europa League, apoi în campionat cu Gornik Zabrze şi cu Zaglebie Lubin.

Dacă turcii au învins echipa lui Edi Iordănescu cu 1-0, în campionat formaţia fostului selecţioner al României a cedat cu 3-1 ultimele două meciuri.

Jucătorii au insistat ca Edi Iordănescu să rămână la Legia

Potrivit surselor AntenaSport, jucătorii Legiei Varşovia au insistat ca Edi Iordănescu să rămână pe bancă, în ciuda rezultatelor slabe din ultima vreme. Edi Iordănescu a fost convins de jucători să rămână.

Venit cu un obiectiv clar de a câştiga titlul în Polonia, Edi Iordănescu se află doar pe locul 9 în prima ligă poloneză, cu 15 puncte.

Jucătorii Legiei speră că vor reuşi alături de Edi Iordănescu să redreseze situaţia echipei poloneze. Pentru Legia urmează duelul cu Şahtior Doneţk din Europa League, apoi duelul cu Lech Poznan, din campionat. Lech Poznan e pe locul 5 în Polonia, cu 19 puncte.