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De ce a plecat Alibek de la CFR Cluj? Neluțu Varga a venit cu lămuriri: „Eu plătesc și tot eu rămân cu paguba”

Daniel Işvanca Publicat: 13 iunie 2026, 16:06

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De ce a plecat Alibek de la CFR Cluj? Neluțu Varga a venit cu lămuriri: Eu plătesc și tot eu rămân cu paguba”

Alibek Aliev / Sportpictures

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Finalul de sezon a adus o plecare neașteptată la CFR Cluj, care a anunțat în cursul zilei de vineri că a reziliat de comun acord cu atacantul Alibek Aliev.

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Deși mai avea contract cu formația din Gruia, fotbalistul venit din postura de jucător liber nu l-a încântat pe patronul Neluțu Varga, care a decis să îi rezilieze contractul.

Neluțu Varga și motivul care a dus la despărțirea de Alibek Aliev

Cu patru goluri și șase assist-uri în 21 de partide jucate pentru CFR Cluj, Alibek Aliev nu a reușit să îi convingă pe cei din conducere că merită să rămână în continuare în Gruia.

Neluțu Varga a dezvăluit motivul pentru care a decis să îi rezilieze contractul și a explicat ce are de gând să facă pentru ca gruparea ardeleană să fie mai stabilă din punct de vedere financiar.

„Eu i-am dat drumul lui Alibek Aliev. Schimbăm strategia. Am pățit prea multe în ultima perioadă, din cauza faptului că am fost plecat de lângă club. Au fost aduși tot felul de jucători pe care i-am plătit și când au venit și când au plecat. Așa a fost și cu Alibek Aliev, care avea undeva la 20.000 de euro salariu. Nu și-a meritat banii! A dat 5 goluri, nu 20! Nu mai vreau să fac asemenea prostii. Să țin jucători care nu rup gura târgului și iau o grămadă de bani. Nu se mai poate așa.

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Prefer să dau salariu normal și bonus mare. Am câștigat campionatul, jucăm în Champions League, atunci da, primești bani mulți. Nu se poate numai ca Neluțu să piardă și ei să câștige. Tot ce înseamnă cheltuieli mari se schimbă, tăiem de la rădăcină. Vrei să câștigi bani la CFR, atunci trebuie să faci performanță. Nu se mai poate ca eu să plătesc și la final tot eu să rămân cu paguba. Ajunge!”, a declarat Neluțu Varga, potrivit digisport.ro.

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