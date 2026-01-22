Întrebat dacă Dinamo poate cuceri un trofeu în acest sezon, Florentin Petre le-a făcut o promisiune fanilor! - Antena Sport

Antrenorul secund al lui Dinamo, Florentin Petre (50 de ani), a descris 2025 ca un an foarte bun pentru echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Petre a fost o legendă a lui Dinamo ca jucător, iar în prezent e secundul lui Zeljko Kopic (48 de ani) la formaţia roş-albastră.

Florentin Petre: “Vom practica cel mai frumos fotbal”

Florentin Petre le-a promis fanilor lui Dinamo că formaţia din Ştefan cel Mare va practica cel mai frumos fotbal până la sfârşitul sezonului.

“(n.r: Are Dinamo forța să termine în primele 3? Poate să lupte pentru Cupă?) Eu cred că dacă vom mai aduce 2-3 jucători vom fi acolo. Nu promit că vom câștiga campionatul, dar vom practica cel mai frumos fotbal. Iar când faci asta, vin și rezultatele”, a declarat Florentin Petre pentru gsp.ro.

Dinamo a câştigat primul meci oficial de după pauza de iarnă, 1-0 cu U Cluj. Golul victoriei “câinilor” a venit de la Karamoko. Dinamo a mai avut două bare, prin Karamoko şi Musi. Următorul meci al “câinilor” este cu Hermannstadt, care are un sezon neaşteptat de slab. Înaintea duelului cu Dinamo, formaţia antrenată de Dorinel Munteanu e pe penultimul loc în Liga 1, cu numai 14 puncte. Dinamo e pe 3 după 22 de etape, cu 41 de puncte. “Câinii” au două puncte mai puţin decât liderul Craiova şi unul mai puţin decât echipa clasată pe 2, Rapid.