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Fiorentina lui Radu Drăgușin, învinsă de o echipă de liga a doua. Fundașul român, din nou titular

Andrei Nicolae Publicat: 25 iulie 2026, 19:03

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Fiorentina lui Radu Drăgușin, învinsă de o echipă de liga a doua. Fundașul român, din nou titular

Radu Drăgușin, în timpul unui amical / Profimedia

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Radu Drăgușin a ajuns recent la Fiorentina sub formă de împrumut de la Tottenham, iar antrenorul Fabio Grosso a început să îi acorde încredere. După ce a fost titular în partida de pregătire a toscanilor contra celor de la Gubbio, scenariul s-a repetat la duelul cu cei de la Queens Park Rangers (QPR), divizionară secundă din Anglia.

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Radu Drăgușin și-a făcut din nou apariția pe teren în tricoul „viola” al Fiorentinei. Pe Loftus Road, la Londra, formația din Serie A a dat piept cu Queens Park Rangers, club care sezonul trecut a terminat în Championship pe poziția 15.

Drăgușin a jucat din primul minut pentru Fiorentina. Toscanii, învinși de QPR

Cu Drăgușin titular, Fiorentina a încasat două goluri în prima repriză, Madsen și Kemper punctând pentru englezi. Pe finalul celor 45 de minute, Arthur Atta a redus din diferență. La nici 10 minute după reluarea jocului, Smyth a dus-o din nou pe QPR la două goluri în față, după care Roberto Piccoli a înscris și el pentru Fiorentina.

Meciul s-a încheiat cu scorul de 3-2 pentru Queens Park Rangers, care i-a administrat noii echipe a lui Drăgușin primul eșec din această perioadă de pregătire. Pentru elevii lui Grosso urmează alte patru partide amicale până la reluarea sezonului, urmând să dea piept cu Watford, Real Madrid, Deportivo la Coruna și Modena.

 
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A post shared by ACF Fiorentina (@acffiorentina)

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În prima etapă din noul sezon de Serie A, Fiorentina va disputa un meci tare pe Olimpico în fața celor de la AS Roma, care au terminat pe locul 3 în stagiunea precedentă.

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