Ionuţ Lupescu a dat verdictul pentru situaţia dezastruoasă de la Dinamo: "Aici avem o mică problemă" - Antena Sport

Nu e bine să te obișnuiești aici în partea de jos a clasamentului, pentru că asta n-a fost spiritul lui Dinamo. Cornel Dinu a spus foarte clar care este spiritul lui Dinamo, problema este ca cei care conduc Dinamo să înțeleagă spiritul lui Dinamo. Aici cred că avem o mică problemă”, a spus Ionuț Lupescu pentru playsport.ro.

Ovidiu Burcă şi-a luat rămas-bun de tot de la Dinamo

Ovidiu Burcă şi-a luat rămas-bun de tot de la Dinamo. Antrenorul „câinilor” a precizat că nu va rămâne în club cu o altă funcţie, aşa cum s-a vehiculat.

„Vreau să mulțumesc în primul rând suporterilor. Datorită lor clubul nu a murit. Vreau să mulțumesc celor care au avut încredere în minute, primul fiind Gabi Glăvan. Și apoi celor de la RTZ și celor de la Red&White. Vreau să le mulțumesc și jucătorilor.

Cumva îmi cer scuze dacă în toată perioada am lezat sentimentelor unor foști jucători, mari legende, prin declarațiile mele. Și celor cărora le-am produs neplăceri.

Nu e deloc un moment trist. Ci unul de bucurie. Mă gândesc la prima zi aici. Îmi dau seama de unde am pornit și unde am ajuns. E o diferență enormă între de unde am pornit și unde suntem. Va fi mai ușor celui care va veni după mine să lucreze într-un climat profesionist, într-un ambient de seriozitate maximă, așa cum am promis că voi face la Dinamo. Asta am promis că voi face când am venit: schimbare mentalității. Sunt mândru de ce las în vestiar, chiar dacă rezultatele nu sunt cele dorite.

Am conștiința împăcată, am făcut ce a depins de mine pentru a duce clubul la un nivel mai bun. Chiar dacă nu e un moment tocmai bun, clubul e mai sportiv. Are acționari care pun la dispoziție cele mai înalte condiții de performanță. Poate am ajutat și eu să transform clubul. Plec cu un sentiment de împlinire, rămâne o perioadă importantă în viața mea. Îmi place să rămân cu lucrurile frumoase. Se închid niște uși, se deschid altele. Atât pentru mine, cât și pentru Dinamo. Acum nu mai există presiune financiară și toate lipsurile care erau când am venit noi. Se poate trece la o construcție mai așezată. Nu voi rămâne în club. Nu a fost niciodată o opțiune pentru mine”, a spus Ovidiu Burcă.