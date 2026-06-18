Iuliu Mureșan a făcut anunțul! Unde va disputa CFR Cluj meciurile de pe teren propriu în sezonul următor

CFR Cluj a luat în calcul să își dispute meciurile de pe teren propriu începând cu sezonul următor pe Cluj Arena, iar Iuliu Mureșan făcuse hârtie oficială care a fost ulterior direcționată către Consiliul Județean Cluj-Napoca.
În cele din urmă, această posibilitate a picat, iar oficialul clubului din Gruia a explicat și motivele care au dus la excluderea acestei variante.
Unde va juca CFR Cluj din sezonul următor
Cu mari probleme financiare, CFR Cluj a încercat să mai reducă din cheltuieli, încercând să se mute pe Cluj Arena la partidele de pe teren propriu.
Deși au fost înaintate documente pentru acest demers, în cele din urmă, Iuliu Mureșan a anunțat că ardelenii vor rămâne pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.
„Am reușit să jucăm finala din Supercupă pe Cluj Arena, la U15. A fost un pas, să zicem. Campionatul următor vom juca pe stadionul nostru. A existat ceva în rândul fanilor, o supărare. Mulți mi-au trimis mesaje și au vorbit cu mine să nu ne mutăm.
Chiar și la abonamente, unii au ezitat pentru că ne mutam de pe stadionul Cluj Arena. Nu erau majoritari, dar au spus că nu-și fac abonamente dacă plecăm acolo. Vom juca tot pe stadionul nostru în cele din urmă”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.
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