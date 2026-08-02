Alexandru Dobre, „dublă” spectaculoasă marcată în Rapid – CFR Cluj. Execuţii de pus în ramă ale vedetei lui Daniel Pancu

Alexandru Dobre a marcat o „dublă” spectaculoasă în duelul dintre Rapid şi CFR Cluj. Cele două echipe se înfruntă în capul de afiş al rundei a treia din Liga 1.

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Alexandru Dobre a deschis scorul în Giuleşti în minutul 28. Primind o pasă în interiorul careului de la Constantin Grameni, fostul căpitan al Rapidului l-a învins pe Octavian Vâlceanu cu o execuţie de pus în ramă.

Alexandru Dobre, „dublă” spectaculoasă marcată în Rapid – CFR Cluj

Alexandru Dobre a reuşit să marcheze de lângă doi adversari. Acesta a punctat cu un şut cu exteriorul, „păcălindu-i” pe fundaşii de la CFR Cluj.

Ulterior, în minutul 33, Alexandru Dobre a reuşit „dubla”. Mijlocaşul a punctat cu un şut plasat, din marginea careului, după ce s-a distrat cu fundaşul central Renato Pantalon. Tot croatul a fost cel care a gafat şi înainte de golul marcat de Dobre, pasând din defensivă direct la Constantin Grameni, care l-a lansat în atac pe fostul căpitan al giuleştenilor.

Alexandru Dobre a marcat primele sale goluri din acest sezon, pentru Rapid. Mijlocaşul a revenit în primul 11 al giuleştenilor, după ce Daniel Pancu l-a lăsat pe banca de rezerve la duelul încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Botoşani, în runda trecută de Liga 1.