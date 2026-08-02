Alexandru Dobre, „dublă” spectaculoasă marcată în Rapid – CFR Cluj. Execuţii de pus în ramă ale vedetei lui Daniel Pancu

Alexandru Dobre a marcat o „dublă” spectaculoasă în duelul dintre Rapid şi CFR Cluj. Cele două echipe se înfruntă în capul de afiş al rundei a treia din Liga 1.
Alexandru Dobre a deschis scorul în Giuleşti în minutul 28. Primind o pasă în interiorul careului de la Constantin Grameni, fostul căpitan al Rapidului l-a învins pe Octavian Vâlceanu cu o execuţie de pus în ramă.
Alexandru Dobre, „dublă” spectaculoasă marcată în Rapid – CFR Cluj
Alexandru Dobre a reuşit să marcheze de lângă doi adversari. Acesta a punctat cu un şut cu exteriorul, „păcălindu-i” pe fundaşii de la CFR Cluj.
Ulterior, în minutul 33, Alexandru Dobre a reuşit „dubla”. Mijlocaşul a punctat cu un şut plasat, din marginea careului, după ce s-a distrat cu fundaşul central Renato Pantalon. Tot croatul a fost cel care a gafat şi înainte de golul marcat de Dobre, pasând din defensivă direct la Constantin Grameni, care l-a lansat în atac pe fostul căpitan al giuleştenilor.
Alexandru Dobre a marcat primele sale goluri din acest sezon, pentru Rapid. Mijlocaşul a revenit în primul 11 al giuleştenilor, după ce Daniel Pancu l-a lăsat pe banca de rezerve la duelul încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Botoşani, în runda trecută de Liga 1.
Echipele de start:
- Rapid (4-3-3): Aioani – D. Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu – Grameni, Vulturar, Bubanja – Moruțan, Kodor, Al. Dobre
Rezerve: Ungureanu, Petrila, Senciuc, C. Ignat, Niculcea, A. Șucu, Celik, El Sawy, Kamara, Jambor, Burmaz, Onea
Absenți: Cr.Manea (accidentat), Pașcanu (suspendat)
Antrenor: Daniel Pancu
- CFR Cluj (4-3-3): Vâlceanu – Braun, Pantalon, Abeid, Simao Rocha – Muhar, Djokovic, Costa – Cordea, Drazic, Șfaiț
Rezerve: Gal, Camora, Perianu, Păun, Azzini, Fică, Korenica, Gligor, Biliboc, C. Matei, Sula
Absenți: Huja, Kun (accidentați)
Antrenor: Antonio Folha
Rapid nu a mai câștigat un meci cu CFR Cluj din data de 10 februarie 2024, dar atunci a jucat în deplasare. În calitate de gazde, giuleștenii au câștigat ultimul meci cu CFR pe 25 septembrie 2023.
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