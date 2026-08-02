Rapid negociază transferul lui Alexandru Dobre!

Alexandru Dobre a reuşit să aibă o prestaţie remarcabilă în duelul dintre Rapid şi CFR Cluj, din runda cu numărul 3 a Ligii 1, însă viitorul jucătorului rămâne în continuare unul neclar.

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Şefii de la Rapid au recunoscut că orice jucător este de vânzare pentru preţul corect, iar în discuţii pentru o posibilă plecare a fost inclusiv Alexandru Dobre, golgheterul din sezonul trecut al formaţiei giuleştene.

Alexandru Dobre ar putea ajunge în Turcia

Prestaţiile bune ale fotbalistului care şi-a făcut junioratul în Anglia au atras atenţia unor cluburi din afara României, iar de transferul său se interesează multe echipe. Se pare că ultima formaţie care a şi început negocierile pentru a-l transfera pe Alex Dobre este Rizespor, din prima ligă a Turciei, notează jurnalistul Emanuel Roşu.

Momentan nu se ştie exact despre sumă ar fi vorba, dar giuleştenii nu ar accepta o evaluare a jucătorului sub 2 milioane de euro. Cei de la Rapid au cedat mai mulţi jucători în această vară, ultimul dintre ei fiind Andrei Borza, care a luat tot drumul Turciei. Fundaşul stânga a semnat cu Corum, grupare care a plătit în schimbul său aproximativ 2 milioane de euro.

Alexandru Dobre a fost căpitan la Rapid în sezonul trecut, asta până când a criticat public strategia lui Costel Gâlcă şi antrenorul a decis să-i revoce această calitate. De altfel, şi Daniel Pancu a fost ferm şi a menţinut hotărârea pe care predecesorul său a avut-o.