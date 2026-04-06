Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Meci crucial în lupta pentru titlu în Bănie

Universitatea Craiova – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Meci crucial în lupta pentru titlu în Bănie

Andrei Nicolae Publicat: 6 aprilie 2026, 15:36

Comentarii
Universitatea Craiova – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Meci crucial în lupta pentru titlu în Bănie

Universitatea Craiova - CFR Cluj / Sport Pictures

Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc luni seara în cel mai tare meci al etapei cu numărul trei din play-off. Duelul de pe Ion Oblemenco se anunță unul extrem de interesant, ținând cont că ardelenii au nevoie să câștige pentru a păstra șanse în lupta pentru titlu, în timp ce elevii lui Filipe Coelho pot egala liderul “U” Cluj dacă obțin toate cele trei puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj va avea loc de la ora 20:30 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Universitatea Craiova – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30)

Înainte de pauza internațională, Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0, luându-și revanșa după startul ratat de play-off în care a pierdut cu FC Argeș. De cealaltă parte, CFR a câștigat și ea cu Rapid după ce a pierdut în derby-ul Clujului cu “U” în runda inaugurală.

În acest moment, Universitatea Craiova este pe locul al 2-lea, la trei puncte de liderul “U” Cluj, care și-a consolidat forma bună după ce a învins-o și pe Rapid. CFR Cluj e pe poziția a 4-a, la trei puncte de olteni, iar o victorie ar putea să o ajute să rămână în lupta la titlu.

În sezonul regulat, Universitatea Craiova s-a impus în duelul din Gruia cu 3-2, în timp ce în Bănie meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1. Recent, cele două formații au dat piept și în sferturile Cupei Româniie, unde oltenii au avut câștig de cauză, scor 3-1.

Reclamă
Reclamă

Echipele probabile la Universitatea Craiova – CFR Cluj

Universitatea Craiova (3-5-2): L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, D. Matei, T. Băluță, Mekhabvshvili, Fl. Ștefan – Etim, Baiaram

Rezerve: S. Lung jr, Goga, Stevanovic, Badelj, D. Barbu, Al. Crețu, Houri, Băsceanu, Al-Hamlawi, Nsimba, Teles, Cicâldău

Absenți: Bancu (suspendat), Isenko, M. Rădulescu (accidentați)

De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilorDe ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
Reclamă

Antrenor: Filipe Coelho

CFR Cluj (4-5-1): M. Popa – Braun, Sinyan, Huja, Camora – Cordea, Keita, Muhar, Biliboc, Korenica – Aliev

Rezerve: Vâlceanu, M. Ilie, Abeid, Kun, Perianu, Zahovic, Djokovic, Ad. Păun, Șfaiț, C. Deac, Slimani, Fica

Absenți: Rocha, Omerue, Masic (accidentați)

Antrenor: Daniel Pancu

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Citește și:
Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
Observator
Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
Dinamovistul Dănuț Lupu, aroganța supremă pentru Robert Niță, după Rapid – U Cluj 1-2: “V-a arestat Miliția vreo 3 și aseară?”
Fanatik.ro
Dinamovistul Dănuț Lupu, aroganța supremă pentru Robert Niță, după Rapid – U Cluj 1-2: “V-a arestat Miliția vreo 3 și aseară?”
15:11

Un fost campion mondial din Formula 1 a văzut-o pe Aston Martin și a dat verdictul: “Adrian Newey e ca Moise”
14:36

Au „făcut-o” din nou: echipa națională „înviată” după șase ani a dezertat în masă și ar putea să dispară iar
14:29

Harry Kane a revenit la antrenamente cu o zi înainte de Real Madrid – Bayern Munchen
14:15

UPDATEMircea Lucescu, în continuare în stare gravă la ATI. Anunţ de ultimă oră făcut de Spitalul Universitar
13:55

Ședință la spital pentru Mircea Lucescu. Ce urmează să decidă medicii care au grijă de fostul selecționer
13:41

Mihai Stoichiță a oferit detalii de ultimă oră despre starea lui Mircea Lucescu: “La fel ca și ieri”
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 3 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 4 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 5 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați” 6 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României