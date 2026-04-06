Universitatea Craiova – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Meci crucial în lupta pentru titlu în Bănie

Universitatea Craiova și CFR Cluj se întâlnesc luni seara în cel mai tare meci al etapei cu numărul trei din play-off. Duelul de pe Ion Oblemenco se anunță unul extrem de interesant, ținând cont că ardelenii au nevoie să câștige pentru a păstra șanse în lupta pentru titlu, în timp ce elevii lui Filipe Coelho pot egala liderul “U” Cluj dacă obțin toate cele trei puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj va avea loc de la ora 20:30.

Înainte de pauza internațională, Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0, luându-și revanșa după startul ratat de play-off în care a pierdut cu FC Argeș. De cealaltă parte, CFR a câștigat și ea cu Rapid după ce a pierdut în derby-ul Clujului cu “U” în runda inaugurală.

În acest moment, Universitatea Craiova este pe locul al 2-lea, la trei puncte de liderul “U” Cluj, care și-a consolidat forma bună după ce a învins-o și pe Rapid. CFR Cluj e pe poziția a 4-a, la trei puncte de olteni, iar o victorie ar putea să o ajute să rămână în lupta la titlu.

În sezonul regulat, Universitatea Craiova s-a impus în duelul din Gruia cu 3-2, în timp ce în Bănie meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1. Recent, cele două formații au dat piept și în sferturile Cupei Româniie, unde oltenii au avut câștig de cauză, scor 3-1.