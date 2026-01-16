Joyskim Dawa, reacție fermă după ce a revenit pe teren în FC Argeș - FCSB 1-0: „Aici s-a făcut diferența” - Antena Sport

Joyskim Dawa a oferit prima reacție, după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în prima etapă din 2026. Fundașul central a bifat primul meci oficial, după o pauză de zece luni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Joyskim Dawa a fost titularizat în meciul cu FC Argeș în condițiile în care Andre Duarte nu a avut drept de joc. Singurul jucător transferat de campioană în această iarnă nu și-a primit „cartea verde”.

Joyskim Dawa, după FC Argeș – FCSB 1-0

Joyskim Dawa s-a declarat dezamăgit de faptul că a revenit pe teren după o pauză îndelungată, iar echipa sa a pierdut. Fundașul camerunez consideră că diferența s-a făcut la faptul că FCSB a irosit mai multe ocazii, cea mai mare șansă fiind cea avută de Daniel Bîrligea, în minutul 39.

„Sunt fericit că am revenit pe teren, dar sunt foarte dezamăgit că am pierdut.

Am încercat să dau tot ce am avut mai bun astăzi (n.r. vineri, 16 ianuarie). Ei au avut o ocazie și au înscris.