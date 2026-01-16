Joyskim Dawa, reacție fermă după ce a revenit pe teren în FC Argeș - FCSB 1-0: „Aici s-a făcut diferența” - Antena Sport

Închide meniul
Joyskim Dawa, reacție fermă după ce a revenit pe teren în FC Argeș – FCSB 1-0: „Aici s-a făcut diferența”

Viviana Moraru Publicat: 16 ianuarie 2026, 22:30

Joyskim Dawa, în FC Argeș - FCSB 1-0/ Sport Pictures

Joyskim Dawa a oferit prima reacție, după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în prima etapă din 2026. Fundașul central a bifat primul meci oficial, după o pauză de zece luni. 

Joyskim Dawa a fost titularizat în meciul cu FC Argeș în condițiile în care Andre Duarte nu a avut drept de joc. Singurul jucător transferat de campioană în această iarnă nu și-a primit „cartea verde”. 

Joyskim Dawa, după FC Argeș – FCSB 1-0 

Joyskim Dawa s-a declarat dezamăgit de faptul că a revenit pe teren după o pauză îndelungată, iar echipa sa a pierdut. Fundașul camerunez consideră că diferența s-a făcut la faptul că FCSB a irosit mai multe ocazii, cea mai mare șansă fiind cea avută de Daniel Bîrligea, în minutul 39. 

Sunt fericit că am revenit pe teren, dar sunt foarte dezamăgit că am pierdut. 

Am încercat să dau tot ce am avut mai bun astăzi (n.r. vineri, 16 ianuarie). Ei au avut o ocazie și au înscris. 

A fost dificil în toată această perioadă, dar am dat totul pentru a reveni. Sunt 100% apt. Am terminat meciul pe teren. Sper să nu mai am parte de accidentări. 

Ei nu au fost mai buni ca noi. Au așteptat o greșeală și au profitat de ea. Noi am avut două, trei ocazii mari, dar nu am reușit să fructificăm. Aici s-a făcut diferența! 

Nu am nicio emoție că nu prindem play-off-ul. Avem destulă valoare pentru a ajunge acolo. 

Cu Dinamo Zagreb va fi mai dificil decât astăzi, dar trebuie să câștigăm și să ne întoarcem cu o victorie. Cred că putem realiza ceva și în Europa League, dar și în campionat”, a declarat Joyskim Dawa, conform digisport.ro, după FC Argeș – FCSB 1-0.

FC Argeș – FCSB 1-0

La Mioveni, pe un stadion unde nocturna a cedat în două rânduri înaintea startului de meci, iar terenul a fost îngheţat, prima ocazie a aparţinut piteştenilor, Robert Moldoveanu şutând puternic din careu, în minutul 5. Tot Moldoveanu a fost omul care l-a lansat pe Yanis Pîrvu, în minutul 28, iar acesta a deschis scorul şutând la colţul lung.

Bucureştenii au presat, căutând golul egalizator, iar Bîrligea a ratat singur cu portarul Lazar, în minutul 39. Roş-albaştrii au dominat în repriza secundă, dar nu au mai avut ocazii mari, încercând poarta gazdelor prin şuturi de la distanţă, aşa cum au făcut-o Vali Creţu, în minutul 55, şi Chiricheş, în minutul 70. Raţă a respins o minge periculoasă, trimisă în faţa porţii de Octavian Popescu, în minutul 87 şi FC Argeş – FCSB s-a terminat 1-0, iar campioana tremură pentru locul din play-off. Piteştenii au învins pe FCSB de două ori în acest sezon.

