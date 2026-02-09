Jucătorul "câinilor" criticat de Andrei Nicolescu după Dinamo - Craiova 1-1: "E neinspirat" - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a criticat un jucător al “câinilor” după derby-ul încheiat la egalitate de formaţia lui Kopic, 1-1, cu Universitatea Craiova.

Nicolescu s-a arătat nemulţumit de prestaţia lui Adrian Mazilu (20 de ani). Mazilu a intrat pe teren în minutul 63, în locul lui Alex Musi.

Andrei Nicolescu l-a criticat pe Adrian Mazilu

“Mazilu e neinspirat. Nu cred că are vreo problemă fizică deocamdată. În cantonament s-a pregătit bine, vrea să facă prea mult”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.

Adrian Mazilu a jucat în 7 meciuri pentru Dinamo în Liga 1, de când a fost transferat la formaţia din Ştefan cel Mare. Tânărul fotbalist a evoluat şi contra fostei sale echipe, Farul, în egalul din Cupa României, 0-0, dintre formaţia bucureşteană şi cea constănţeană. Mazilu nu are încă niciun gol şi niciun assist pentru Dinamo.

Cotat în trecut la 2.5 milioane de euro şi vândut de Farul în schimbul a 3 milioane de euro la Brighton, Mazilu e cotat în prezent la 800.000 de euro de site-ul de specialitate citat.