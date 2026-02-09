Jucătorul "câinilor" criticat de Andrei Nicolescu după Dinamo - Craiova 1-1: "E neinspirat" - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a criticat un jucător al “câinilor” după derby-ul încheiat la egalitate de formaţia lui Kopic, 1-1, cu Universitatea Craiova.
Nicolescu s-a arătat nemulţumit de prestaţia lui Adrian Mazilu (20 de ani). Mazilu a intrat pe teren în minutul 63, în locul lui Alex Musi.
Andrei Nicolescu l-a criticat pe Adrian Mazilu
“Mazilu e neinspirat. Nu cred că are vreo problemă fizică deocamdată. În cantonament s-a pregătit bine, vrea să facă prea mult”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.
Adrian Mazilu a jucat în 7 meciuri pentru Dinamo în Liga 1, de când a fost transferat la formaţia din Ştefan cel Mare. Tânărul fotbalist a evoluat şi contra fostei sale echipe, Farul, în egalul din Cupa României, 0-0, dintre formaţia bucureşteană şi cea constănţeană. Mazilu nu are încă niciun gol şi niciun assist pentru Dinamo.
Cotat în trecut la 2.5 milioane de euro şi vândut de Farul în schimbul a 3 milioane de euro la Brighton, Mazilu e cotat în prezent la 800.000 de euro de site-ul de specialitate citat.
Dinamo – Universitatea Craiova 1-1
Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei a 26-a a Ligii 1.
Oltenii au avut cea mai mare ocazie a reprizei întâi, în minutul 32, când Screciu a trimis o lovitură de cap, iar Mărginean a deviat mingea în bara propriei porţi. În rest, prima parte s-a încheiat fără nici un şut pe poartă pentru ambele echipe. După reluare, încercările ofensive ale gazdelor au dus la deschiderea scorului. Armstrong a centrat, Opruţ a trimis din prima în acreu de unde Alberto Soro a înscris cu capul. Golul egalizator a venit în minutul 62, când Carlos Mora a luat o acţiune pe cont propriu, i-a pasat lui Cicâldău, iar acesta a centrat la prima bară, în careu, unde Al Hamlawi i-a luat faţa lui Boateng înscriind la colţul scurt.
În minutul 70 portarul craiovean, Laurenţiu Popescu, a ieşit foarte bine la Armstrong şi derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova s-a terminat 1-1.
Craiova rămâne lider, cu 50 de puncte, urmată de Rapid şi Dinamo, ambele cu câte 49 de puncte.
