Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul care a trăit un coșmar timp de un an și jumătate a spus "adio" echipei sale: "Cea mai bună decizie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul care a trăit un coșmar timp de un an și jumătate a spus “adio” echipei sale: “Cea mai bună decizie”

Jucătorul care a trăit un coșmar timp de un an și jumătate a spus “adio” echipei sale: “Cea mai bună decizie”

Andrei Nicolae Publicat: 29 decembrie 2025, 12:02

Comentarii
Jucătorul care a trăit un coșmar timp de un an și jumătate a spus adio echipei sale: Cea mai bună decizie

Jucătorii de la Petrolul ieșind pe teren / Sport Pictures

Valentin Țicu, fundașul care nu a mai jucat un meci din luna iulie a anului 2024, a decis să își încheie din această iarnă contractul pe care îl avea cu Petrolul Ploiești. Anunțul privind plecarea fostului căpitan al prahovenilor a fost făcut pe pagina oficială a clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Țicu și Petrolul au decis să pună capăt înțelegerii care mai era valabilă până la finalul acestui sezon. Fundașul stânga nu a mai pășit pe gazon într-un meci oficial de la partida cu Rapid din iulie 2024, în urma căreia a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și o leziune a meniscului la genunchiul piciorului stâng.

Țicu pleacă de la Petrolul

Deși durata perioadei de recuperare era mai scurtă, complicațiile l-au făcut pe cel care a purtat și banderola de căpitan al Petrolului să nu revină nici până în prezent pe teren. După ce a fost operat inițial la o clinică din București, Țicu a fost depistat cu o bacterie care nu i-a permis ligamentului său să se lipească așa cum trebuia, astfel că a mai suferit alte două intervenții chirurgicale în Italia.

Recent, jucătorul de profil defensiv anunța că nu va juca în 2025, dar este gata să revină pe gazon în curând. Se pare însă că Țicu nu va avea ocazia să se întoarcă pe teren în tricoul echipei sale de suflet, de care se desparte în această iarnă:

Ținând cont de cele ce s-au întâmplat din 2024 încoace, începând cu accidentarea mea și cu tot ceea ce a urmat, cred că, în momentul de față, aceasta era cea mai bună decizie. Important este, acum, să merg undeva unde să pot evolua constant și, astfel, să pot ajunge cât mai repede la potențialul de dinaintea accidentării.

Reclamă
Reclamă

Petrolul este clubul la care, realmente, am crescut, pentru că am venit aici ca un copil și am ieșit ca un barbat, am cunoscut multe satisfacții și, bineînțeles, voi rămâne, cu sufletul, alături de această echipă“, a anunțat Valentin Țicu, potrivit comunicatului emis de Petrolul.

Fundașul stânga care a fost convocat și la naționala mare a debutat pentru ploieșteni în martie 2018 într-un meci de Liga a 3-a, iar de atunci a adunat 174 de meciuri în tricoul “lupilor galbeni”.

Amenda primită de un susținător al lui Călin Georgescu pentru instigare publicăAmenda primită de un susținător al lui Călin Georgescu pentru instigare publică
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Observator
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
14:12
Un fost golgheter din Liga 1, pe lista lui Valeriu Iftime la Botoşani! A fost dorit şi de FCSB
13:43
Lista neagră a lui Gâlcă. S-au decis cinci plecări de la Rapid!
13:12
“E prezentul și viitorul”. Agentul lui Cristiano Ronaldo se “înclină” în fața lui Lamine Yamal
12:28
VIDEOOklahoma City Thunder și-a revenit după eșecurile cu San Antonio Spurs. Victorie cu Philadelphia 76ers
11:55
Cristiano Bergodi i-a dat afară! Universitatea Cluj renunţă la trei jucători
11:28
Radu Drăgușin a spus “da” revenirii în Serie A la un club uriaș. Anunțul presei din Italia
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 3 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 4 Unde vrea să se transfere Malcom Edjouma, după despărțirea de FCSB. Mutarea pentru care insistă mijlocașul 5 “Dacă cineva vrea să facă scandal…”. Cristi Chivu, replică după declarațiile făcute de Antonio Conte 6 Primul transfer al iernii la Rapid. Victor Angelescu a confirmat: „Suntem aproape înțeleși”
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament”