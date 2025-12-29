Jucătorul care a trăit un coșmar timp de un an și jumătate a spus "adio" echipei sale: "Cea mai bună decizie" - Antena Sport

Valentin Țicu, fundașul care nu a mai jucat un meci din luna iulie a anului 2024, a decis să își încheie din această iarnă contractul pe care îl avea cu Petrolul Ploiești. Anunțul privind plecarea fostului căpitan al prahovenilor a fost făcut pe pagina oficială a clubului.
Țicu și Petrolul au decis să pună capăt înțelegerii care mai era valabilă până la finalul acestui sezon. Fundașul stânga nu a mai pășit pe gazon într-un meci oficial de la partida cu Rapid din iulie 2024, în urma căreia a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și o leziune a meniscului la genunchiul piciorului stâng.
Țicu pleacă de la Petrolul
Deși durata perioadei de recuperare era mai scurtă, complicațiile l-au făcut pe cel care a purtat și banderola de căpitan al Petrolului să nu revină nici până în prezent pe teren. După ce a fost operat inițial la o clinică din București, Țicu a fost depistat cu o bacterie care nu i-a permis ligamentului său să se lipească așa cum trebuia, astfel că a mai suferit alte două intervenții chirurgicale în Italia.
Recent, jucătorul de profil defensiv anunța că nu va juca în 2025, dar este gata să revină pe gazon în curând. Se pare însă că Țicu nu va avea ocazia să se întoarcă pe teren în tricoul echipei sale de suflet, de care se desparte în această iarnă:
“Ținând cont de cele ce s-au întâmplat din 2024 încoace, începând cu accidentarea mea și cu tot ceea ce a urmat, cred că, în momentul de față, aceasta era cea mai bună decizie. Important este, acum, să merg undeva unde să pot evolua constant și, astfel, să pot ajunge cât mai repede la potențialul de dinaintea accidentării.
Petrolul este clubul la care, realmente, am crescut, pentru că am venit aici ca un copil și am ieșit ca un barbat, am cunoscut multe satisfacții și, bineînțeles, voi rămâne, cu sufletul, alături de această echipă“, a anunțat Valentin Țicu, potrivit comunicatului emis de Petrolul.
Fundașul stânga care a fost convocat și la naționala mare a debutat pentru ploieșteni în martie 2018 într-un meci de Liga a 3-a, iar de atunci a adunat 174 de meciuri în tricoul “lupilor galbeni”.
