Jucătorul care l-a cucerit pe Mihai Stoica: "Alpinist să fii și nu poți să faci asta". Câte transferuri face FCSB - Antena Sport

Mihai Stoica l-a lăudat din nou pe Juri Cisotti, jucător care şi-a demonstrat în continuare valoarea şi în acest sezon, după ce stagiunea precedentă s-a evidenţiat în meciurile cruciale din Europa League.

Mijlocaşul de 31 de ani cotat la 800.000 de euro are 3 goluri şi 5 pase decisive în acest sezon, dar Mihai Stoica susţine că nu toţi jucătorii veniţi la FCSB de la alte echipe din Liga 1 au randamentul italianului şi aplaudă decizia lui Gigi Becali de a aduce fotbalişti din Portugalia şi alte campionate importante.

Juri Cisotti l-a cucerit pe Mihai Stoica

“Multe transferuri în iarnă nu vom face. Cred că 3 ar fi suficiente. Suntem și noi limitați, n-ai voie să ai mai mulți de 25 de jucători, sunt foarte puține cluburi care au 4 jucători formați la academie.

Suntem în căutări, nu e numai Portugalia piața pe care o studiem. A fost foarte important că Gigi a considerat că trebuie să ne extindem puțin căutările, pentru că în România, la orice jucător se evidențiază, sumele care sunt solicitate sunt de domeniul fantasticului. Se vorbește de milioane.

OK, Bîrligea jucător de națională, merită, dar sunt jucători pe care vrei să-i cumperi și auzi de un milion. Samuel Teles și cu Lameira n-au jucat la nivel înalt în Portugalia și aici au venit și joacă bine.