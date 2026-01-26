Jucătorul de la FCSB căruia Zeljko Kopic i-ar relansa cariera: „Se face de 10 milioane” - Antena Sport

Campioana României este de nerecunoscut în acest sezon, fie că vorbim de campionatul intern sau de competițiile europene. Gruparea antrenată de Elias Charalambous tremură chiar și pentru prezența în play-off, iar unii jucători sunt departe de ce arătau în sezoanele trecute.

Unul dintre aceștia este Octavian Popescu, fotbalist care a primit numeroase șanse din partea patronului Gigi Becali, a cărui răbdare pare să fi ajuns la final.

Zeljko Kopic, salvatorul lui Octavian Popescu? Ce spune Dumitru Dragomir

Octavian Popescu este într-o cădere vizibilă în acest sezon, fiind de cele mai multe ori rezervă la orice meci disputat de campioana României. Dumitru Dragomir are încredere însă în talentul acestuia și știe care este defapt problema sa.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal este de părere că antrenorul lui Dinamo l-ar putea ajuta pe acesta să își relanseze cariera, la fel cum s-a întâmplat și cu Alexandru Musi, cedat la „câini” în schimbul lui Dennis Politic.

„Încă o dată, Tavi Popescu n-a jucat rău. Ratează şi marii fotbalişti. Faptul că a ajuns acolo este bine. Să îl lase să joace. Eu aş da până în 3 milioane de euro pe Tavi Popescu.