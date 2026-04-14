Jucătorul remarcat de Ilie Dumitrescu după ce “U” Cluj a zdrobit-o pe Universitatea Craiova: “Extraordinar”

Ilie Dumitrescu, fostul mare jucător român, a scos în evidență prestația lui Jovo Lukic din partida câștigată de “U” Cluj contra Universității Craiova cu scorul de 4-0. “Mister” l-a lăudat pe atacantul bosniac, despre care a spus că în acest sezon, în tricoul ardelenilor, s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care și le creaseră oltenii atunci când l-au adus în 2024.
Universitatea Cluj a umilit-o pe Universitatea Craiova în ultimul meci al etapei a patra a play-off-ului, duel care a fost decisiv și pentru prima poziție din clasament. “Șepcile roșii” s-au impus cu 4-0 la capătul unui duel care a fost marcat și de eliminarea lui Monday Etim din minutul 20, atunci când scorul era de 1-0 în favoarea trupei lui Bergodi.
Clujenii au bifat a patra victorie din patru meciuri în play-off şi conduc în clasament, cu 39 de puncte. Pe locul secund este Craiova, care are 36 de puncte, iar pe poziţia a treia se află Rapid, cu 32 de puncte.
Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren ai Universității Cluj a fost Lukic, golgheterul campionatului și în același timp atacantul venit vara trecută pe gratis chiar de la Craiova. Bosniacul a înscris de două ori, iar prestația sa solidă a atras laude și din partea lui Ilie Dumitrescu.
“Lukic din punctul meu de vedere este un jucător extrem de important în economia jocului. La modul că e un punct de sprijin, apare foarte bine la finalizare. Anul ăsta e alt Lukic. E Lukic adevăratul.
Cel pe care a vrut Craiova să-l transfere. La Craiova nu s-a ridicat la un nivel foarte bun. Cred că pe Lukic ăsta l-au văzut. Un sezon remarcabil: 18 goluri, un lucru extraordinar“, a spus componentul Generaţiei de Aur, potrivit digisport.ro.
Sezonul trecut, atunci când a venit la Universitatea Craiova, Lukic a marcat de doar două ori în 31 de meciuri. În stagiunea actuală, situația stă cu totul altfel, bosniacul fiind golgheterul la zi din Liga 1, cu 18 goluri marcate în 29 de meciuri. În plus, fotbalistul de 27 de ani și-a mai trecut în cont o reușită în Cupa României și alta în preliminariile UEFA Conference League.
