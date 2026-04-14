Jucătorul remarcat de Ilie Dumitrescu după ce “U” Cluj a zdrobit-o pe Universitatea Craiova: “Extraordinar”

Andrei Nicolae Publicat: 14 aprilie 2026, 8:08

Jucătorul remarcat de Ilie Dumitrescu după ce U Cluj a zdrobit-o pe Universitatea Craiova: Extraordinar

Ilie Dumitrescu / Hepta

Ilie Dumitrescu, fostul mare jucător român, a scos în evidență prestația lui Jovo Lukic din partida câștigată de “U” Cluj contra Universității Craiova cu scorul de 4-0. “Mister” l-a lăudat pe atacantul bosniac, despre care a spus că în acest sezon, în tricoul ardelenilor, s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care și le creaseră oltenii atunci când l-au adus în 2024.

Universitatea Cluj a umilit-o pe Universitatea Craiova în ultimul meci al etapei a patra a play-off-ului, duel care a fost decisiv și pentru prima poziție din clasament. “Șepcile roșii” s-au impus cu 4-0 la capătul unui duel care a fost marcat și de eliminarea lui Monday Etim din minutul 20, atunci când scorul era de 1-0 în favoarea trupei lui Bergodi.

Clujenii au bifat a patra victorie din patru meciuri în play-off şi conduc în clasament, cu 39 de puncte. Pe locul secund este Craiova, care are 36 de puncte, iar pe poziţia a treia se află Rapid, cu 32 de puncte.

Lukic l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu după “U” Cluj – Universitatea Craiova 4-0

Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren ai Universității Cluj a fost Lukic, golgheterul campionatului și în același timp atacantul venit vara trecută pe gratis chiar de la Craiova. Bosniacul a înscris de două ori, iar prestația sa solidă a atras laude și din partea lui Ilie Dumitrescu.

Lukic din punctul meu de vedere este un jucător extrem de important în economia jocului. La modul că e un punct de sprijin, apare foarte bine la finalizare. Anul ăsta e alt Lukic. E Lukic adevăratul.

Cel pe care a vrut Craiova să-l transfere. La Craiova nu s-a ridicat la un nivel foarte bun. Cred că pe Lukic ăsta l-au văzut. Un sezon remarcabil: 18 goluri, un lucru extraordinar“, a spus componentul Generaţiei de Aur, potrivit digisport.ro.

Sezonul trecut, atunci când a venit la Universitatea Craiova, Lukic a marcat de doar două ori în 31 de meciuri. În stagiunea actuală, situația stă cu totul altfel, bosniacul fiind golgheterul la zi din Liga 1, cu 18 goluri marcate în 29 de meciuri. În plus, fotbalistul de 27 de ani și-a mai trecut în cont o reușită în Cupa României și alta în preliminariile UEFA Conference League.

Explozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşeExplozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşe
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Citește și:
ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Observator
ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Gigi Becali a spus când ar veni sfârșitul lumii. Declarația care înspăimântă: „Atât va mai dura”
Fanatik.ro
Gigi Becali a spus când ar veni sfârșitul lumii. Declarația care înspăimântă: „Atât va mai dura”
VIDEORegula penalty-ului schimbată după un scandal în Champions League, aplicată la nivel de top. Ce s-a întâmplat
Ngezana forțează lovitura carierei. Ce ar urma să se întâmple cu el din vară
Barcelona a făcut din nou plângere la UEFA. Atletico Madrid, “victima” înainte de returul din Liga Campionilor
Basarab Panduru, uluit de scorul din meciul Universitatea Cluj – Universitatea Craiova: “Mă surprinde”
Alex Chipciu rămâne cu picioarele pe pământ şi îşi avertizează colegii, după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Nu e relevant”
Cristiano Bergodi nu se gândeşte încă la titlu: “Stăm cu picioarele pe pământ, nu trebuie să visăm”
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 3 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 4 Nota primită de Cristi Chivu, după „remontada” de senzație a Interului la Como: „Era nevoie de un răspuns grozav” 5 VideoAșa penalty nu ai mai văzut vreodată în fotbal. Cum a putut să înscrie un jucător cu fața, fără să vrea 6 Oficial. Real Madrid i-a plătit clauza. Puștiul teribil adus de galactici
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu