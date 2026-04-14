Jucătorul remarcat de Ilie Dumitrescu după ce “U” Cluj a zdrobit-o pe Universitatea Craiova: “Extraordinar”

Ilie Dumitrescu, fostul mare jucător român, a scos în evidență prestația lui Jovo Lukic din partida câștigată de “U” Cluj contra Universității Craiova cu scorul de 4-0. “Mister” l-a lăudat pe atacantul bosniac, despre care a spus că în acest sezon, în tricoul ardelenilor, s-a ridicat la nivelul așteptărilor pe care și le creaseră oltenii atunci când l-au adus în 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Cluj a umilit-o pe Universitatea Craiova în ultimul meci al etapei a patra a play-off-ului, duel care a fost decisiv și pentru prima poziție din clasament. “Șepcile roșii” s-au impus cu 4-0 la capătul unui duel care a fost marcat și de eliminarea lui Monday Etim din minutul 20, atunci când scorul era de 1-0 în favoarea trupei lui Bergodi.

Clujenii au bifat a patra victorie din patru meciuri în play-off şi conduc în clasament, cu 39 de puncte. Pe locul secund este Craiova, care are 36 de puncte, iar pe poziţia a treia se află Rapid, cu 32 de puncte.

Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren ai Universității Cluj a fost Lukic, golgheterul campionatului și în același timp atacantul venit vara trecută pe gratis chiar de la Craiova. Bosniacul a înscris de două ori, iar prestația sa solidă a atras laude și din partea lui Ilie Dumitrescu.

“Lukic din punctul meu de vedere este un jucător extrem de important în economia jocului. La modul că e un punct de sprijin, apare foarte bine la finalizare. Anul ăsta e alt Lukic. E Lukic adevăratul.