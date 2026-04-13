U Cluj – U Craiova 4-0. Oltenii, înfrângere ruşinoasă! Ardelenii au câştigat disputa pentru şefia Ligii 1!

Universitatea Cluj a reuşit să se impună cu Universitatea Craiova într-o manieră categorică, cu scorul de 4-0!
Final de partidă!
Min. 86 – Gol U Cluj! Este 4-0! Macalou pasează decisiv în careu la Nistor, care înscrie!
Min. 77 – Teles şi Cicâldău au ratat succesiv, iar oltenii nu reuşesc să înscrie!
Min. 65 – Macalou a fost aproape de 4-0, dar Popescu a respins în corner.
Min. 50 Gol U Cluj! Lukic face “dubla”.
Min. 48 – Florin Ștefan are un şut bun.
A început repriza secundă!
Min. 45. Gol U Cluj. Lukic înscrie!
Min. 20 – Etim este eliminat, după un fault dur la Mikanovic! Oltenii au rămas în zece.
Min. 15 – Stanojev a deschis scorul! Şut din interiorul careului.
Partida a început.
Echipele de start în U Cluj – Universitatea Craiova:
- U Cluj (4-1-2-3): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Ov. Bic – Mendy, Drammeh – Stanojev, Lukic, El Sawy
Rezerve: Lefter, Cosa, Cisse, Capradossi, Silva, Pall, Codrea, Macalou, Fabry, Nistor, Postolachi, Trică
Absent: Artean (accidentat)
Antrenor Cristiano Bergodi
- Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Fl. Ștefan – D. Matei, Assad, Etim
Rezerve: S. Lung jr, Glodean, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Houri, Băsceanu, Nsimba, Baiaram, D. Barbu
Absenți: Bancu (suspendat), Mogoș, Isenko, M. Rădulescu (accidentați)
Antrenor Filipe Coelho
În cele două partide din sezonul regulat nu s-au marcat multe goluri: în meciul tur de la Craiova a fost 2-1 pentru gazde, pentru ca la retur să se termine 0-0. Marea absență de la Universitatea Craiova rămâne Nicușor Bancu, după eliminarea din meciul cu Dinamo.
Mesajul războinic al lui Lukic
Golgheterul campionatului, bosniacul Jovo Lukic, abia așteaptă marele meci din această seară. Va înfrunta fosta echipă, Universitatea Craiova, acolo unde a avut evoluții departe de așteptări: a marcat doar 2 goluri în tot sezonul. În mare formă la Cluj, Lukic nu va ține cont de trecut în cazul în care va marca.
„Puteți vedea cum e atmosfera după cum suntem noi. Toată lumea zâmbește, suntem nerăbdători să înceapă acest meci, să arătăm pe teren care este mai bun. Cred că acest meci este important pentru ambele echipe. Dacă o echipă câștigă, merge la 3 puncte deasupra celeilalte și vom vedea luni ce va fi.
Cu siguranță încrederea noastră poate face diferența, dar trebuie să fim inteligenți, să nu ne avântăm, să fim calmi și să ne așteptăm ocaziile. Cel mai important lucru este să fim calmi.
Nu cred, pentru că mai avem multe meciuri după acesta. Mai avem un meci din tur și apoi încă un joc cu fiecare echipă, așa că vom vedea. Mai sunt multe partide de jucat.
Pentru mine e la fel ca orice altă partidă. Dacă vom câștiga, primim 3 puncte, la egal unul și dacă pierdem, nimic, așa că vrem victoria. Sărbătoresc orice ocazie cu fanii noștri, așa că dacă voi marca la acest meci, voi celebra golul” a declarat Jovo Lukic înaintea partidei.
